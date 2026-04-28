【ノンデリ義父！】長男嫁が実家に帰ったのは俺のせい…息子と「なんで？」＜第16話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第16話 リサが実家に帰っただと？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
もう〜……バカ2人！！！！！ シゴデキ秘書さんの言葉は、結局お義父さんには届かなかったようですね。自分の行いが、若い息子夫婦に混乱を及ぼしているとは微塵も思っていないようです。そしてトモアキさんも、リサさんが出て行ってもなお、その原因が何なのかがわからない様子。結婚してまもない新妻が実家に帰ってしまったんですよ？ のんびり実家で食事なんてしていないで、一刻も早く迎えに行ってあげてください！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第16話 リサが実家に帰っただと？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
もう〜……バカ2人！！！！！ シゴデキ秘書さんの言葉は、結局お義父さんには届かなかったようですね。自分の行いが、若い息子夫婦に混乱を及ぼしているとは微塵も思っていないようです。そしてトモアキさんも、リサさんが出て行ってもなお、その原因が何なのかがわからない様子。結婚してまもない新妻が実家に帰ってしまったんですよ？ のんびり実家で食事なんてしていないで、一刻も早く迎えに行ってあげてください！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙