ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」のナヲ（50）が28日、自身のインスタグラムを更新。「嵐」の二宮和也（42）についてつづった。

「と、届いてた…」と書き出したナヲ。「本人に！！！届いてた……！！！心臓が！止まったよ！！」とつづって二宮がXでポストした内容を共有した。

ポストには26日、福岡県で開かれた嵐の公演のすぐ近くの地行浜で開催されていたロックフェスにおいて「ホルモン」と「四星球」が嵐をリスペクトしたパフォーマンスを行ったことに対する二宮からの感謝などがつづられていた。

ナヲは「しかも『マキシマム ザ ホルモン』ってちゃんとザの両脇半角開けてくれてるし【音楽、最高】ってピースじゃなくてメタルポーズの（絵文字）になっとるやん！！！ちゃんと親指しまってますやん！！！」と興奮。「しかも！！演奏したうちらにだけじゃなくてトライアングルに参加してたみんなにも！ニノが！あの！！嵐の！！ニノが！！！みんなにありがとうだって！！！！うれしいね……すごいことが巻き起こっている…！！こちらこそありがとうございますすぎる…」と記した。

「いやー、すごいこと起きるなぁSNS夢あるな…なんて思いながら病院からの帰宅中雨上がりの夕焼け空におっきな虹 いい日だな…」とコメント。「でも、ね。。冷静に考えて…ニノの指が「四星球」って打ったという事実がなんとも…まじで四星球ちゃっかしくて憎たらしいから今度モリスに会ったらビンタするわ」と添えた。

ファンからは「松潤もこの投稿いいねしてます！」「なんて幸せなんだ」「みんながハッピーになって嬉しいね」「推ししかあらわれない投稿すぎて…立ち会えた方、羨ましすぎる！！」「リス可哀想www」「モリスのビンタ可哀想見たい笑笑」などのコメントが寄せられた。