俳優の香取慎吾（49）が28日、都内で「ドリエル ユアリズム新CM発表会」に登壇した。

睡眠改善薬「ドリエル」の効果を香取も実感しており「生活リズムが崩れるときもあるけど気を付けるようにしています」と睡眠の質に意識を置いているという。

CMテーマと関連し、目覚めさせたい理想の自分について問われると「笑顔」と回答した。すでに笑顔のイメージが強いが「もっとこう…、あの時のような。『おっはー!』ですね」と、自身が扮（ふん）したキャラクター「慎吾ママ」のおなじみのセリフを持ち出した。「あのテンションは最近なかなかないですよ。さすがの慎吾ちゃんも大人っぽくなってきてるじゃないですか。あの時は結構無理してましたから」とぶっちゃけ。「あの頃『おっはー！』と言っていたら全国が揺れてたんですよ」と笑い、懐かしんだ。

今後の活動で目覚めたいことについては「もっともっと、笑顔で元気よく今まで以上にお芝居もしてみたり、歌を歌ってみたりしていますが、もっともっと笑顔で元気で。朝から元気に『おっはー！』っていうそんな元気を目覚めさせたいと思います」と意気込んだ。