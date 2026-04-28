平日夜でも魚を食べたいなら。濃厚バター×ポン酢の『鮭とキャベツのフライパン蒸し』
平日の夜でも気軽に魚を食べたい！
そんなときは、鮭×フライパン蒸しがおすすめ。
キャベツの甘みとポン酢のさっぱり味が、鮭の風味を引き立て、春らしくかろやかなひと皿に仕上がります。
フライパンひとつで作れるから、洗い物が少なくて済むのも嬉しいポイント！
『鮭とキャベツのフライパン蒸し』のレシピ
材料（2人分）
鮭（生鮭またはサーモン）の切り身……2切れ
キャベツ……1/6個（約200g）
にんにくのみじん切り……2かけ分
塩……少々
粗びき黒こしょう……少々
ごま油……大さじ1
酒……1/4カップ
ポン酢しょうゆ……大さじ3
バター……20g
作り方
（1）下準備をする
キャベツは一口大に切る。鮭はペーパータオルで水けを拭き、塩、粗びき黒こしょうをふる。
【POINT】調理の前にペーパータオルで水けをしっかり拭き取るのがポイント！ 余分な水分が取れて、臭みが気にならなくなり、おいしさが格段にアップします。
（2）キャベツを炒める
フライパンにごま油とにんにくを入れて弱火で熱し、香りが立ったらキャベツを加えてさっと炒める。
（3）蒸し焼きにする
中火にし、キャベツの上に鮭を並べ入れる。酒、水1/4カップを回し入れ、ふたをして鮭に火が通るまで6〜7分蒸し焼きにする。キャベツとともに器に盛り、ポン酢を全体にかけてバターをのせる。
溶けだしたバターを絡めれば、さっぱり味にこくがプラスされて美味〜！
うまみたっぷりな鮭によく合います。
ちなみに、鮭をさわらや鯛に替えて作っても◎。
いまが旬の柔らかい春キャベツを使う場合は、少し大きめに切るとよいですよ！