平日夜でも魚を食べたいなら。濃厚バター×ポン酢の『鮭とキャベツのフライパン蒸し』

平日の夜でも気軽に魚を食べたい！

そんなときは、鮭×フライパン蒸しがおすすめ。

キャベツの甘みとポン酢のさっぱり味が、鮭の風味を引き立て、春らしくかろやかなひと皿に仕上がります。

フライパンひとつで作れるから、洗い物が少なくて済むのも嬉しいポイント！

『鮭とキャベツのフライパン蒸し』のレシピ

材料（2人分）

鮭（生鮭またはサーモン）の切り身……2切れ

キャベツ……1/6個（約200g）

にんにくのみじん切り……2かけ分

塩……少々

粗びき黒こしょう……少々

ごま油……大さじ1

酒……1/4カップ

ポン酢しょうゆ……大さじ3

バター……20g

作り方

（1）下準備をする

キャベツは一口大に切る。鮭はペーパータオルで水けを拭き、塩、粗びき黒こしょうをふる。

【POINT】調理の前にペーパータオルで水けをしっかり拭き取るのがポイント！ 余分な水分が取れて、臭みが気にならなくなり、おいしさが格段にアップします。

（2）キャベツを炒める

フライパンにごま油とにんにくを入れて弱火で熱し、香りが立ったらキャベツを加えてさっと炒める。

（3）蒸し焼きにする

中火にし、キャベツの上に鮭を並べ入れる。酒、水1/4カップを回し入れ、ふたをして鮭に火が通るまで6〜7分蒸し焼きにする。キャベツとともに器に盛り、ポン酢を全体にかけてバターをのせる。

溶けだしたバターを絡めれば、さっぱり味にこくがプラスされて美味〜！

うまみたっぷりな鮭によく合います。

ちなみに、鮭をさわらや鯛に替えて作っても◎。

いまが旬の柔らかい春キャベツを使う場合は、少し大きめに切るとよいですよ！

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）