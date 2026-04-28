4月28日 発表

Amazonは、サブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」における5月の配信作品を発表した。

コナミデジタルエンタテインメントのサイコロジカルホラー「サイレントヒル」シリーズの映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」が5月15日より独占配信される。クリストフ・ガンズ氏が監督を務める映画で「サイレントヒル 2」の声優陣が日本語吹き替えを担当する。

このほか、アニメ作品も多数取り揃えられ、劇場版「鋼の錬金術師展」や、「魔法科高校の劣等生」シリーズの配信も行なわれる予定。

＜2026年5月新着予定作品一覧＞

映画（日本）

2026年5月1日（金）

・「海街 diary」

・「海よりもまだ深く」

・「三度目の殺人」

・「そして父になる」

・「宝島」 ＊独占配信

・「万引き家族」

2026年5月8日（金）

・「恋を知らない僕たちは」

・「うちの弟どもがすみません」

2026年5月14日（木）

・「奇跡」

映画（海外）

2026年5月1日（金）

・「デッドコースター」

・「動物界」

・「特捜部Q 吊された少女」

・「ファイナル・デスティネーション」

・「ファイナル・デッドコースター」

・「ファイナル・デッドブリッジ」

・「ファイナル・デッドサーキット」

・「リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界」

2026年5月8日（金）

・Prime Original「ノー・カントリー・フォー・シングル～恋せずにいられない～」（Non E Un Paese Per Single

／イタリア） ＊午前7時から独占配信

2026年5月9日（土）

・「FPU～若き勇者たち～」

2026年5月15日（金）

・「MEG ザ・モンスター」

・「リターン・トゥ・サイレントヒル」 ＊独占配信

2026年5月28日（木）

・「Mr.ノーバディ 2」 ＊見放題最速配信

映画（韓国）

2026年5月1日（金）

・「対外秘」

・「ベイビー・ブローカー」

アニメ映画（日本）

2026年5月1日（金）

・「劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女」

・「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」

・「Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆」

2026年5月8日（金）

・「劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者」

・「鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星」

2026年5月15日（金）

・「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－維新志士への鎮魂歌」

テレビドラマ（日本）

2026年5月1日（金）

・「愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―」

・「アポロの歌」

・「家売るオンナ」

・「家売るオンナの逆襲」

・「過保護な若旦那様の甘やかし婚」

・「高良くんと天城くん」

・「4月の東京は…」

・「体感予報」

・「ふったらどしゃぶり」

・「アポロの歌」

・「凛子さんはシてみたい」

2026年5月4日（月・祝）

・「憧れの作家は人間じゃありませんでした」 ＊独占配信

2026年5月6日（水・祝）

・ドラマ10「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」

2026年5月8日（金）

・「低体温男子になつかれました。」

2026年5月12日（火）

・岸辺露伴は動かない「泉京香は黙らない」

テレビドラマ（海外）

2026年5月1日（金）

・「愛の香り～I Feel You Linger In The Air～」（タイ）

・「Only Friends」（タイ）

・「カムバックマドンナ～私は伝説だ」（韓国）

・「恋にめばえて」（韓国）

2026年5月6日（水・祝）

・Prime Original「シタデル」（Citadel／アメリカ）シーズン 2 ＊午後4時から独占配信

・「秘録恋菓～逃亡皇子の甘い約束～」（中国）

2026年5月13日（水）

・Prime Original「グッド・オーメンズ」（Good Omens／アメリカ）シリーズ最終回 ＊午後 4 時から独占配信

・「シンデレラ・ロマンス」（中国）

2026年5月20日（水）

・「冰雨火（ひょううか）～BEING A HERO～」（中国）

2026年5月 27 日（水）

・「青雲伝 ～惹かれ合う二人、許されぬ愛～」（中国）

・Prime Original「スパイダー・ノワール」（Spider-Noir／アメリカ）シーズン 1 ＊午後 4 時から独占配信

テレビアニメ（日本）

2026年5月1日（金）

・「MF ゴースト 3rd Season BATTLE DIGEST」＊3 日先行

・「HUNTER×HUNTER」

・「魔法科高校の劣等生」

・「魔法科高校の劣等生 来訪者編」

・「魔法科高校の劣等生 第 3 シーズン」

・「魔法科高校の劣等生 追憶編」

・「魔法科高校の優等生」

2026年5月2日（土）

・「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON（第 8 期） No.170+1「More」」

2026年5月8日（金）

・「鋼の錬金術師」

・「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」

・「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(OVA)」

2026年5月15日（金）

・「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－」

・「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－追憶編」

・「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－星霜編」

・「るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－新京都編」

バラエティー（日本）

2026年5月1日（金）

・「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン 4 ＊午後 8 時から独占配信

2026年5月15日（金）

・「相席食堂 S10」

2026年5月22日（金）

・「シークレット NG ハウス Season2」 ＊独占配信

バラエティー（海外）

2026年5月1日（金）

・「ブリッピーのシンガポール・アドベンチャー」

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