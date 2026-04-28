エンゼルス戦に出場予定も…

【MLB】Wソックス ー エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われるエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場する。3試合ぶりの12号に期待が高まるが、日本ファンは試合前の“思わぬアクシデント”に騒然。「思わぬ敵だわ」「まじか」と困惑気味だった。

村上は、ヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）と並び、メジャートップタイの11本塁打を記録。4月中に12号を打てば、両リーグ単独1位に加え、球団の月間本塁打数（3月〜4月）も歴代最多となる。今季初対戦となるエンゼルス戦も、いつも通りスタメンに名を連ねたが、シカゴを悪天候が襲った。

球団は試合開始時間の25分前に、公式X（旧ツイッター）を更新。「嵐と大雨の影響で今晩の試合開始時間が延期されます。逐一アップデートを行います」と綴り、悪天候のため、試合開始が遅れていることを伝えた。

村上の活躍を見るために早起きした日本のファンは落胆。SNSには「村上の試合は無いのかあああああ」「まさかの事態」「早く起きたのに残念」「嵐が来てるとは」「選手とファンの安全第一でお願いします」などの声が寄せられていた。

試合前時点で、村上は28試合の出場で打率.232（99打数23安打）、11本塁打、20打点、OPS935。この日、アストロズの試合はないため、村上にとっては本塁打でメジャー単独トップになる絶好のチャンスとなる。果たして、村上が打席を迎えることはできるだろうか。