【29歳の婚活市場】容姿、年齢、年収、学歴、家柄…。相手に求めるほどの条件をあなたは持っていますか？理想に憑りつかれた女性の末路【作者に聞く】
29歳、派遣社員、実家暮らし。周囲の結婚ラッシュをきっかけに婚活をはじめたアスカ。婚活パーティー、婚活アプリから結婚相談所に入会した彼女は自分の市場価値を知ることとなる。漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんの新刊『結婚さえできないわたし 29歳からの婚活地獄』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】「理想の人がいるはずなんて幻想は捨ててください」
■結婚相手に「理想の人がいるはずなんて幻想は捨ててください」
魚田さんは本作を制作する段階で、結婚相談所の利用者に取材を行った。「漫画には婚活沼にハマっていく理由や婚活中の心情、なかなか成婚できなかったときの周りへの対応や成婚前に変わったことなどを反映させてもらいました。私は婚活について全くの無知だったので、今回の取材で婚活をする人の気持ちや考え、結婚相談所や婚活アプリの仕組みなどを学べてとても新鮮で、取材するほどに『婚活って私が想像するよりも深いな』と思いました」と話す。
アスカは結婚相談所で相手に求める条件を聞かれた。「優しい人がいい」と漠然と思っていたのに、突き詰めていくと容姿、年齢、年収、学歴、家柄…どんどん理想があふれてくる。29歳からの婚活は決して簡単ではない。求める条件が多いければ多いほど、求められる条件も高い。アスカは多くの男性と出会うなかで、何を取捨選択していくか。
「婚活は相手探しじゃありません。自分探しなんですよ」。結婚相談所で言われた言葉の意味とは。アスカは、自身の問題も付きつけられる。
「初のセミフィクション作品を描かせてもらいました！各SNSでも試し読みを投稿しているので、読んでいただけるとうれしいです！婚活経験者の方も未経験の方も楽しんでいただける内容だと思いますので、よろしくお願いします！」
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】「理想の人がいるはずなんて幻想は捨ててください」
■結婚相手に「理想の人がいるはずなんて幻想は捨ててください」
魚田さんは本作を制作する段階で、結婚相談所の利用者に取材を行った。「漫画には婚活沼にハマっていく理由や婚活中の心情、なかなか成婚できなかったときの周りへの対応や成婚前に変わったことなどを反映させてもらいました。私は婚活について全くの無知だったので、今回の取材で婚活をする人の気持ちや考え、結婚相談所や婚活アプリの仕組みなどを学べてとても新鮮で、取材するほどに『婚活って私が想像するよりも深いな』と思いました」と話す。
アスカは結婚相談所で相手に求める条件を聞かれた。「優しい人がいい」と漠然と思っていたのに、突き詰めていくと容姿、年齢、年収、学歴、家柄…どんどん理想があふれてくる。29歳からの婚活は決して簡単ではない。求める条件が多いければ多いほど、求められる条件も高い。アスカは多くの男性と出会うなかで、何を取捨選択していくか。
「婚活は相手探しじゃありません。自分探しなんですよ」。結婚相談所で言われた言葉の意味とは。アスカは、自身の問題も付きつけられる。
「初のセミフィクション作品を描かせてもらいました！各SNSでも試し読みを投稿しているので、読んでいただけるとうれしいです！婚活経験者の方も未経験の方も楽しんでいただける内容だと思いますので、よろしくお願いします！」
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。