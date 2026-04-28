お留守番で不機嫌になってしまった猫が可愛いと話題です。動画には「ふてくされた顔も可愛い」「激おこレモンさんも可愛いですね！」等のコメントが寄せられ4万回以上再生されているようです。

【動画：お留守番を任された猫→犬とお出かけしていた『飼い主が帰宅』すると…可愛すぎる表情】

レモンくんのお留守番

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」に投稿されたのは、ポメラニアンのポテチくんとスコティッシュフォールドのレモンくんのある日の様子です。２匹は一緒に横になってくつろいで仲良く過ごしていたそう。

しかし、その日はポテチくんと飼い主さんでお出かけの予定があるため、レモンくんは1匹でお留守番してもらうことに。人がたくさんいる場所がニガテなレモンくんは家で待っていてもらうことにしたといいます。

帰ってくると…

犬のイベントに行って、楽しそうな様子だったというポテチくん。家に帰ってくるとレモンくんはまだ同じ場所でくつろいでいたそう。そして、レモンくんはなぜかポテチくんのことをガン見していたのだとか。

なぜだろうと思った飼い主さんが、レモンくんの表情をよく見ると…かなり機嫌の悪い顔をしていたのだとか！レモンくんの機嫌の悪さをさとったのか、ポテチくんは飼い主さんの元へ避難してきたそう。

不機嫌なレモンくん

飼い主さんがレモンくんを撫でようとしても、撫で撫でを拒否。腕をかじってきたのだとか。しっぽにも怒っている様子が現れて、机をペチペチと叩いていたそう。

ふてくされたお顔のレモンくんに、飼い主さんはおやつをあげることにしたそう。機嫌が悪くてもおやつはすんなり食べてくれたのだとか。その後は、やっとレモンくんから撫で撫での許可が下りたそうでした。

ご紹介した投稿は3.5万回以上再生され「ふてくされた顔も可愛い」「激おこレモンさんも可愛いですね！」等のコメントが寄せられ、ご機嫌斜めなレモンくんが可愛いとの声が多く集まっていたようです。

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」では、猫のレモンくんと犬のポテチくんの可愛い姿が沢山投稿されています。もふもふ同士仲良しな２匹から目が離せなくなってしまう人が続出しているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。