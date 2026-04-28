「もういいだろ、なあ？ 帰れ」──警察官に囲まれ成田空港に降り立った男は、報道陣を前にしてそう言って不敵な笑みを浮かべた。長年、動きがなかった事件を日本が思い出した瞬間だった。

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7年半前に東京・六本木のマンションでバレツタ久美さん（当時29）を殺害したとして、警視庁は4月25日に知人の高橋信明容疑者（47）を逮捕した。容疑者は事件の発覚前にマレーシアに出国して以来、姿をくらませていたが、昨年6月までに現地の捜査機関に拘束され、帰国したタイミングで身柄を確保された。

長年、警察の目から逃れていたこの男は当時、準暴力団「チャイニーズドラゴン」の関係者だった。過去にも"高飛び"の前科があるという高橋容疑者とは、いったい何者なのか。

キー局社会部記者が解説する。

「捜査一課によれば容疑者は2018年10月11日から12日ごろ、自身が住んでいた六本木のマンションの一室で、交際相手とみられるバレツタさんの頭を複数回、鉄アレイのようなもので殴り殺害した疑いがある。

事件が発覚したのは約1週間後の18日。バレツタさんの母親から『娘と連絡がとれない』と警視庁麻布署に連絡があり、職員が高橋容疑者の部屋を確認したところ、シーツに包まれて亡くなった状態のバレツタさんが見つかった」

事件発覚前の10月13日、高橋容疑者はマレーシアへ出国。翌年には殺人容疑で逮捕状が発行され、国際指名手配もされていた。

「関係者によれば容疑者は違法薬物所持の疑いで、現地当局に拘束されたということです。マレーシア側から強制退去処分を受け、4月25日に移送される航空機内で逮捕状が執行され、およそ7年半越しに逮捕された。調べには『今は何も話すことはない』と供述し、容疑を否認しています」（同前）

逮捕の情報を受け4月25日、成田空港には取材陣が駆けつけていた。飛行機を降りた容疑者は坊主頭で、グレーのシャツを着てターミナルに現れる。時折、不敵な笑みを浮かべ、報道陣のカメラに「もういいだろ、なあ？ 帰れ」と発言するなど、高圧的な態度をとる一幕もあった。

そんな容疑者について、裏社会の事情に詳しいジャーナリストはこう語る。

「チャイニーズドラゴン」初代総長の"弟分"

「高橋容疑者は当時、中国残留日本人を中心にした準暴力団『チャイニーズドラゴン』の関係者でした。いわゆる"半グレ"ですが、ヤクザとも交流があり本筋の人間からも一目置かれていたとされる犯罪組織です。

容疑者はグループの初代総長の"弟分"で、中心メンバーだったそうです。仲間には『ノブ』と呼ばれ、可愛がられていた。背中には一面、龍の和彫りが入っている」

男が主に縄張りにしていたのは、事件が起きた六本木だった。当時は飲食店の経営者として界隈に幅を利かせていたという。

「六本木のビリヤードバーなど複数の飲食店を切り盛りする立場でした。顔が広く、バレツタさんとは六本木の外国人コミュニティで知り合ったと聞きます。しかし飲食店経営は"表の顔"で、コカインや大麻の売買にも手を染めていたと聞きます。

『チャイニーズドラゴン』の中でも特に武闘派だったそうです。仲間思いで信頼される一方、周りからは"キレたら手がつけられない男"と恐れられていました」（同前）

そんな高橋容疑者だが、2014年には自身が経営していた飲食店で殺人未遂事件を起こしている。前出のキー局記者が話す。

「男は2014年5月17日、六本木の飲食店でガーナ国籍の20代男性がビリヤード台にビールをこぼしたことに激高し、『ぶっ殺すぞ』などと言いながらビリヤードキューで叩いたり、刃物で背中を刺した疑いで同年12月に逮捕されている。この際も高橋容疑者はタイに逃亡しており、警視庁は当局の協力を得て男を逮捕した」

2度の事件で"高飛び"し、海外で身を隠そうとした高橋容疑者。本人のものと思われるSNSアカウントには、タイや中国、マレーシアなどを頻繁に訪れる姿が確認できた。

2014年11月11日には〈タイの父ちゃんの友達がわざわざ飛行機の出口まで迎えに来てくれました（原文ママ）〉の文言とともに、タイ警察の関係者と思われる男性とのツーショットも投稿している。

「半グレが、"裏稼業"の一環で海外の有力者と交流することは珍しくない。容疑者がグループ内で"海外要員"だった可能性もあるでしょう。近年は厳しくなっているものの、特にタイやマレーシアは賄賂さえ払えば、警察が犯罪に目をつむるケースも過去に多く、男が東南アジアに逃げるというのは自然な流れです」（前出・ジャーナリスト）

高橋容疑者は、なぜバレツタさんを殺したのか。事件の真相究明は始まったばかりだ。

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