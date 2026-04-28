ワールドシリーズで対戦したロバーツ監督とシュナイダー監督が対談

大谷翔平投手が2023年オフにフリーエージェント（FA）となった際の面談エピソードが話題を呼んでいる。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が配信するポッドキャスト番組内で、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督とブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が対談。大谷から“一蹴”された過去を明かした。

対談動画は20日（日本時間21日）に公開された。大谷がFAとなった際、ブルージェイズは移籍先の最終候補に残っていた。シュナイダー監督は当時を振り返り、右肘手術明けだった状況を踏まえ「ピッチングについて、もしブルージェイズで投げるならどういう形になるかって話をしていた。それで、彼に何か質問があるか聞いたんだ」と面談時の様子を明かした。

シュナイダー監督は起用法について概要を説明しようと準備万端だったという。しかし、大谷から通訳を通して「いえ、大丈夫です」と返答された。まさかの事態にシュナイダー監督は「僕は『OK、次に行こうか』って感じだったよ」と明かし、対談の場は大きな笑いに包まれた。ちなみに、ブルージェイズは大谷との面談にあたり、帽子や愛犬のデコピン用のジャケットをプレゼントしたエピソードもある。

シュナイダー監督の“ぶっちゃけ話”に、当時争奪戦を制したロバーツ監督も「彼はそうなんだよ」と同調する。シュナイダー監督が「自分のやるべきことを分かっているんだ」と語ると、ロバーツ監督も「そう、自分のやるべきことを分かっている」と深くうなずいていた。（Full-Count編集部）