『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』メインビジュアル解禁！ セイレーン・島二郎も初公開
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、キャラクター総登場のメインビジュアルが解禁。今作で初登場となるセイレーン・島二郎の姿も初公開された。
【写真】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』キャラクター総登場のメインカット
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな『ちいかわ』の初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
メインビジュアルでは、なにやら赤いうろこのようなものを手にしているちいかわ、さすまたを構えてキリっとした表情を見せるハチワレ、島で渡される武器“びんよよ”を手にしたうさぎに加え、マイペースに波遊びをしているモモンガ・古本屋・くりまんじゅう・シーサー、後ろ姿もたくましいラッコの姿が。
さらには今作の重要キャラクターであるセイレーンと人魚たち、味自慢エプロンが目を引く島二郎、手をつないでいる島民、ヒトハとフタバの姿も描かれている。
きれいな青い空と青い海、色とりどりの花が咲いている緑あふれる島でいったい何が起こるのか、期待が高まる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
【写真】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』キャラクター総登場のメインカット
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
メインビジュアルでは、なにやら赤いうろこのようなものを手にしているちいかわ、さすまたを構えてキリっとした表情を見せるハチワレ、島で渡される武器“びんよよ”を手にしたうさぎに加え、マイペースに波遊びをしているモモンガ・古本屋・くりまんじゅう・シーサー、後ろ姿もたくましいラッコの姿が。
さらには今作の重要キャラクターであるセイレーンと人魚たち、味自慢エプロンが目を引く島二郎、手をつないでいる島民、ヒトハとフタバの姿も描かれている。
きれいな青い空と青い海、色とりどりの花が咲いている緑あふれる島でいったい何が起こるのか、期待が高まる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。