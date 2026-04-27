上島珈琲店のミルクセーキ登場♡昭和喫茶気分を楽しむ限定メニュー

上島珈琲店から、昭和の日にちなみ日本の喫茶文化を感じられる期間限定メニューが2026年4月29日（水）より登場します。ラインアップは、どこか懐かしい『ミルクセーキ』、香ばしい『シナモントースト』、店舗限定『ミートスパゲティ』の3品。ほっと心ほどける味わいと丁寧なおもてなしを感じられる、今だけの特別メニューに注目です♡

懐かしさ広がるミルクセーキ

昭和の喫茶店を思わせる『ミルクセーキ』は、牛乳・卵・砂糖をベースにしたやさしい甘さが魅力。

上島珈琲店では、昔ながらの味わいを再現するためバニラエッセンスを加え、まろやかな甘みと上品な香りが広がる一杯に仕上げています。

どこか懐かしく、それでいて洗練された味わいは、大人のカフェタイムにもぴったりです。

価格：950円（税込）

販売期間：4月29日（水）～7月下旬

取扱店舗：全国の上島珈琲店（一部店舗を除く）

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※一部店舗で価格が異なります。

シナボン新作レッドチェリーボン♡今だけ味わう爽やかシナモンロール

香ばしいシナモントーストも登場

価格：530円（税込）

『シナモントースト』は、昭和の喫茶店で愛されてきた定番メニュー。焼く前にパンへバターを塗り、その上からシナモンシュガーをかけて焼き上げることで、外はこんがり、中はふんわり食感に。

バターのコクとシナモンのやさしい香り、ほどよい甘さが重なり、コーヒーとの相性も抜群です。

販売期間：4月29日（水）～7月上旬

取扱店舗：全国の上島珈琲店（一部店舗を除く）

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※一部店舗で価格が異なります。

店舗限定ミートスパゲティに注目

価格：980円（税込）

しっかり食事を楽しみたい日におすすめなのが、店舗限定『ミートスパゲティ』。赤ワインベースのソースにデミグラスソースを合わせ、トマトの酸味に頼らない深いコクを実現。

香ばしく炒めたお肉の旨味が重なり、ひと口ごとに満足感が広がります。昭和喫茶らしい“ごちそう感”を味わえる一皿です。

販売期間：4月29日（水）～10月上旬

取扱店舗：成城店／あざみ野店／阿佐ヶ谷店／高円寺北口店／札幌アピア店／護国寺店／横浜北幸店／広尾店／NEOPASA浜松下り店／イオンモール名取店／新大阪店／ペアナードオダサガ店／イオンモール浦和美園店／港南台バーズ店／綱島店／四ツ橋店／大阪証券取引所店／OBP店／狭山店

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※一部店舗で価格が異なります。

喫茶店時間をゆったり楽しんで♡

懐かしさと新しさが溶け合う、上島珈琲店の期間限定メニュー。

甘く癒されたい日はミルクセーキ、ほっと一息つきたい日はシナモントースト、しっかり満たされたい日はミートスパゲティと、その日の気分で選べるのも魅力です。

ゆったり流れる喫茶店時間の中で、心満たされるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡