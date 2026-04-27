柏崎市で27日午後、銀行の店舗内に体長約1メートルのカモシカ1頭が侵入しました。



カモシカが侵入したのは柏崎駅からほど近い駅前にある第四北越銀行柏崎支店です。



警察によりますと、27日午後0時18分、第四北越銀行柏崎支店から「行内にカモシカが入ってきた」と110番通報がありました。



警察が現場に直行したところ、行員が、店内の客を逃がしたあと、カモシカがATMコーナーに入ったところでシャッターを下ろして閉じ込めたということです。



柏崎市によりますと銀行に侵入したカモシカは、体長約1メートルの「ニホンカモシカ」で、午後3時頃、市の委託業者が吹き矢で麻酔を打ち、カモシカはその後おとなしくなったため、様子を見て搬出されました。



カモシカの侵入で、ケガをした客や行員などはいないということです。



柏崎市によりますと捕獲したあと、山へ戻すということです。また柏崎市では4月に入って、市内の紅葉の名所で知られる松雲山荘付近でカモシカの目撃情報があったといい、同一個体かどうかは不明としながらも、市街地に現れるのは珍しいと話していました。



ニホンカモシカは「国の特別天然記念物」に指定されているため故意に傷つけるなどした場合罰則の対象となります。



（4月27日午後4時50分更新）