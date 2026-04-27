PyunAプロデュースEnfel新作♡透明感あふれる天使ランジェリー登場

SNS総フォロワー100万人超を誇るモデル・インフルエンサーPyunA.（ぴょな）がプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、心ときめく新作コレクションが登場しました。今回のテーマは、透明感とあざとさを兼ね備えた“天使”の魅力。可愛らしさだけでなく、女性らしい色気や心地よさまで叶える注目ラインナップをご紹介します♡

Enfelが描く“天使と悪魔”の世界観

「Enfel（エンフェル）」は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”を掛け合わせたブランドネーム。

あざと可愛い甘さと、セクシーで洗練された魅力という真逆の二面性をテーマに、自分らしさを楽しめるランジェリーを提案しています。

今回発売される新作は、トキメキとやさしい着け心地を纏う“ANGEL LINE”。ふんわりとした透明感のあるデザインに、女性らしいディテールを散りばめたコレクションです。

特別な日だけでなく、毎日の気分を高めたい時にもぴったりのシリーズとなっています。

Gapとヴィクトリア・ベッカムが描く♡大人の新定番コーデ

可憐なローズ刺繍のピンクデザイン

1つ目は、立体感のあるレース生地に繊細な薔薇刺繍を贅沢にあしらったピンクカラー。カップ全体に広がる小さな花々が、可憐でやわらかな印象を演出してくれます。

華やかさがありながら甘すぎず、大人可愛い雰囲気を楽しめる一着です。

「今日は少し自信を持ちたい」そんな日にそっと背中を押してくれるようなデザインも魅力。サイズはB～Gカップ、アンダーバスト65～75。価格は3,500円（税込）です。

レモンカラーで叶える軽やかな色気

2つ目は、爽やかなレモンカラーが印象的な新作。フリルレースをたっぷり使用し、どこから見てもフェミニンなムードに仕上げられています。谷間部分のクロスコードが、ほんのり色気を添えてくれるポイントです。

さらに、2枚構造のパッド入りで、美しいバストラインを演出する機能性も兼備。見た目の可愛さだけでなく、シルエットにもこだわりたい方におすすめです。

サイズはB～Gカップ、アンダーバスト65～75。価格は3,500円（税込）です。

セットで合わせたいショーツは、フルバックとTバックの2タイプを展開。サイズはS（ヒップ82～90cm）、M（ヒップ87～95cm）、L（ヒップ92～100cm）。

価格は各1,500円（税込）です。好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

新しい自分に出会える一着を♡

PyunA.が手がけるEnfelの新作は、甘さ・透明感・女性らしさを絶妙にミックスした魅力あふれるコレクション。見えない部分のおしゃれだからこそ、自分の気分を高めてくれる存在になります。

可愛いだけじゃ物足りない、大人のあざとさも楽しみたい方は、この春新しいランジェリーで自分らしさをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡