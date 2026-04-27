ピン芸人のみなみかわ（43）が、23日のYouTube生配信で、芸人でユーチューバーのカジサックことキングコング梶原雄太（45）について言及した。

梶原は人気ユーチューバー、ヒカルの動画に出演。ヒカルが「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出すと、梶原は同調。「俺は全くハマらなかった人」と明かした上で「ぶっちゃけていこうか、じゃあ。それで言うとやっぱり、お笑いでも何でもそうやけど好みってあるやん。俺は正直、そんなですよ」と語っていた。

みなみかわはヒカルの動画の件に触れ「バズりたいんでしょ？」とツッコミを入れた。まずはヒカルに対し「あなたの知識でようそんなこと言うな。あの人、人のことをイジる人がオモロいねんて。（島田）紳助さんとか、MCでイジる人はオモロいねん。だからチームプレーとか向いてない」と語った。

続けて「俺が気になったのはカジサックが何も否定してなかった」とし、「バズリたいだけかな？ すごいよね。『いいとも！』とか出てて、人の心ないよね」と語った。