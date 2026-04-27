第4戦終盤の乱闘騒ぎに関与したヨキッチへ約795万円、ランドルへ約556万円の罰金処分

4月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAは、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチへ5万ドル（約795万円）、ミネソタ・ティンバーウルブズのジュリアス・ランドルへ3万5000ドル（約556万5000円）の罰金処分を科したことを発表した。

現在ナゲッツとウルブズは「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドで対戦中。26日にターゲット・センターで行われた第4戦で、ホームのウルブズが112－96でナゲッツを下したことで、3勝1敗でシリーズ突破に王手をかけている。

その第4戦の終盤に乱闘騒ぎが起き、ヨキッチとランドルはそれに関与したとして罰金処分が科された。ただ、両選手は出場停止処分にはなっていないため、28日のシリーズ第5戦へ出場可能となる。

ナゲッツはペイトン・ワトソンがハムストリング負傷でシリーズに出場できていないほか、アーロン・ゴードンがふくらはぎを痛めていてプレータイムが制限されている。対するウルブズは、第4戦でドンテ・ディビンチェンゾが右足のアキレス腱を断裂、アンソニー・エドワーズが左ヒザの過伸展と骨挫傷により、先発バックコート陣が離脱。

第5戦で、ホームのナゲッツが意地を見せてシリーズを引き延ばすことができるのか。それとも、3連勝中のウルブズが第2戦から4連勝でシリーズに決着をつけるか、必見のゲームになりそうだ。

【動画】シリーズ第4戦の終盤に起きた乱闘騒ぎのシーン





