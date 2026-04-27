ももいろクローバーＺの高城れにが２７日、都内で行われた映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（５月２２日公開）の公開記念イベントに出席した。

高城は今作に登場するキャラクター・グローグーのぬいぐるみを抱えて登場。「なにやってもかわいいグローグーが（今作で）どんなことをやらかしてくれるのかすごく楽しみ」と話した。

グローグーを好きになったきっかけは、昨年４月に開催されたイベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン ２０２５」だという。「同じ時期に１２年間飼っていた愛猫が亡くなってしまった。そのショックで絶望の果てだったときに出会ってくれたのがグローグー。そこから調べていくうちにどんどんハマってしまって、今では推しの１人」と明かした。

また、同セレブレーションでは「ライトセーバーを振り回すのが夢だったので購入した」と衝動買いを告白。さらに「いつかダース・ベイダーのヘルメットを家に置きたいっていう夢があって、後日友達にプレゼントしてもらいました」と明かすなど、スター・ウォーズ愛があふれていた。

今作は「スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード６）」後の無法地帯と化した銀河が舞台。孤高の賞金稼ぎのマンダロリアンと強大なフォースを秘めたグローグーの冒険を描く。

イベントには元宇宙飛行士の野口聡一氏、歌舞伎俳優の尾上松也も出席した。