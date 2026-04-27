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地方組のSFC修行は「金浦発券」が正解だった。PP単価6円台を叩き出す錬金術の全貌

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネル」が、「5月19日以降、関西・名古屋組は「金浦発券」以外あり得ない！Peachで行く爆益修行ルートを公開」と題した動画を公開した。動画では、出演者のCHIKA氏がANAの国内線運賃改定に伴う地方在住者のSFC修行の厳しさを指摘し、PP単価6円台を実現する「金浦発券」ルートを解説している。



2026年5月19日のANA国内線運賃改定により、関西や名古屋などの地方を拠点とする修行僧にとって、国内線単独でのプレミアムポイント（PP）獲得は「もはや苦行に近いレベル」になるとCHIKA氏は語る。新運賃「シンプル」ではマイレージの積算率が70%に下がり、PP単価が劇的に悪化するためだ。



そこでCHIKA氏が地方組の「最大の武器」として提示するのが、LCCのPeachを利用した「金浦（GMP）発券修行」である。国際線航空券に含まれる国内区間は予約エコノミークラスYとなり、積算率100%に加えて搭乗ポイント400ポイントが付与される。この「バグのような数字が叩き出せる」仕組みを利用することで、約9万円の航空券代で13,700PP以上、PP単価6.8円という驚異的な効率を生み出せるという。



さらに、このルートの真の価値は途中降機にあるとCHIKA氏は強調する。第1行程を終えた後に名古屋で途中降機し、約2ヶ月のインターバルを挟んでから第2行程に向かうことができる。「これこそが、目的地滞在をフル活用した裏技」であり、体力的な消耗を抑えつつ、ソウルや石垣島での観光を楽しむ余裕を生み出している。



一方で、別切りのLCCを利用するため、「Peachの遅延リスクを甘く見ないこと」と注意を促し、乗り継ぎ時間には十分な余裕を持つようアドバイスを送った。単なるポイント稼ぎにとどまらず、心身にゆとりを持った「スマートなSFC修行」の在り方を提案する内容は、今後の修行僧にとって必見の戦略といえる。