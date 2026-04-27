開催：2026.4.27

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 1 - 2 [アスレチックス]

MLBの試合が27日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアスレチックスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。

1回表、5番 カルロス・コルテス 8球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでアスレチックス得点 TEX 0-2 ATH

6回裏、5番 エバン・カーター 初球を送りバント成功 さらにピッチャーが悪送球でレンジャーズ得点 TEX 1-2 ATH

試合は1対2でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジャスティン・スターナーで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで1勝2敗0S。アスレチックスのパーキンスにセーブがつき、2勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 06:31:29 更新