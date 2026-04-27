新アクティビティが登場！「ネスタリゾート神戸」にて大自然豊かなアクティブステイ

2026年4月17日に新アクティビティが誕生！大自然が溢れる敷地内での本格オフロード体験ができる「ライジング・バギー Level S」や、様々なアクティビティに加え、「大阪・関西万博」に参加したルクセンブルクパビリオンの基礎部分に使われたコンクリートブロックを活用した、巨大ミューラルアート作品など、2026年7月に開業10周年を迎え更に進化続ける「ネスタリゾート神戸」をご紹介します。

2026年4月17日に新アクティビティが誕生！

新エリア「サンライズ・ロード」にて、2人乗りバギー「ライジング・バギーLevel S」が登場！運転者は運転免許が必要なアクティビティですが、同乗者は免許不要で子ども～大人まで家族や友人同士で体験可能！

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ライジング・バギーLevel Sが登場

丸太などを設置した、アップダウンのある障害物を乗り越えてコース内を走る、臨場感と没入感溢れる走行！まるで映画の中に飛び込んだようなスリルを味わえます。

【NEW】「ブラスター・バトルフィールド」

“ブラスター”を使って対戦するサバイバルゲーム、「ブラスター・バトルフィールド」。ブラスターから発射されるのは、スポンジ製ダーツのため安心して参加できます。

VIPなプール付きヴィラが併設

自然豊かな「ネスタリゾート神戸」では、”VIP”な宿泊施設も併設。プール付きヴィラ「ロイヤルスイートヴィラ」での、最上級のおもてなしは一度は体験してみたい憧れのスイートです。

ロイヤルスイートヴィラA

1,600㎡ 超えの広大な敷地、最大8名様で宿泊可能な「ロイヤルスイートヴィラA」。全天候型のバーベキュースペースに、年中利用可能なプール、サウナ、ジャグジーなど、夢のようなスイートヴィラで過ごす体験は極上のひととき。

夕食はブッフェスタイル

夕食は、ホテル ザ・ネスタ＆スパに併設された「グランディッシュ」にて”贅沢なひょうご五国のディナーブッフェ”、焼きたてのピザや、ローストビーフなど全ておかわり自由！

ブッフェなのでおかわり自由

フレッシュなお野菜が豊富なサラダバーに、スープやパスタなど、兵庫の旬の食材をふんだんに使用したご馳走がたくさん並び、テンションがあがりました。

スイーツプレートにアレンジ

スイーツも種類豊富で、ケーキや大福にごま団子、ソフトクリームなどをアレンジして、自分好みのスイーツプレートに盛りつけて時間いっぱい楽しめました♪

豪華なベッドルーム

広々とした、白を基調とした豪華なベッドルームでは、ゆったりとした時間が流れます。窓からのプールのせせらぎと眺めが、極上の癒しへと誘います。

ロイヤルスイートヴィラ 選べる朝食で一日のスタート

お目覚めの朝は、「アメリカンブレックファーストのルームサービス」かGLAMPモーニング（ハンバーガーのご朝食）のルームサービス。ホテルレストランでの和洋ブッフェから選べます。お天気の良い日はテラスにてモーニングタイム♪

40種類の朝食ブッフェ

「グランディッシュ」では、40種類の朝食ブッフェにて和洋とバラエティ豊かなお料理をいただけます。浴衣姿で、まるで旅館の朝食のような和定食に盛りつけてアレンジしました。

気分は空を飛ぶ鷹「スカイ・イーグル」

チェックアウト後もアクティビティを楽しめるのが嬉しい！緑豊かな景観を最大限に感じられる長距離ジップライン「スカイ・イーグル」(※ 日本最速)。大自然の上空を一直線に飛び越える体験は、スリルと爽快感を味わえます。

「キャニオン･ドロップ（ドライバージョン）」

巨大ボールで坂を転がり、予測不能に転げ回る、新感覚のアクティビティ「キャニオン･ドロップ（ドライバージョン）」。大自然に弄ばれる体験では、思わず声が抑えきれず、ストレスも吹き飛び笑いのループへと誘われます。

手ぶらで参加OK本格BBQ！

昼食は、GLAMP BBQ PARKにて日帰りでいただける旬の食材を使った本格BBQ！アクティビティなしでも手ぶらでOKなのも嬉しいですね。

女子旅～カップル～ご家族まで、広大な敷地で自然に囲まれた「ネスタリゾート神戸」にて、ワクワク・ハラハラ・ドキドキの体験を過ごしてみてはいかがでしょうか。

ネスタリゾート神戸

兵庫県三木市細川町垂穂894-60

・1Dayパス(対象アクティビティが遊び放題)

料金：大人（中学生以上） 4,390円（税込）／子供（4歳～小学生） 3,230円（税込）

・春パス（地域限定チケット）：

※三木市・小野市・加東市・神戸市（北区・西区）・加古川市・三田市・稲美町にお住まいの方を対象に、お得に1Dayパスが利用できます。

料金：大人（中学生以上） 3,000円（税込）／子供（4歳～小学生） 2,000円（税込）