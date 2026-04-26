【ミスド新作】食感が新しい！「サクぽふん」ドーナツと「シャリもぐ」ドリンクを実食レビュー《4月27日発売》

ミスタードーナツは、2026年4月27日から、新作ドーナツ「サクぽふん」全2種を期間限定で販売します。

また、同日より新作の期間限定フローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」全2種も登場します。

東京バーゲンマニア編集部は、21日に都内で開催された新商品発表会＆試食会に参加しました。試食の感想も含め、新商品のドーナツとドリンクの魅力を紹介します。

外はサクサク、中はぽふん

「サクぽふん」は、台湾ドーナツをヒントに開発したドーナツです。軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけて揚げています。

そうすることで、ドーナツの表面がごつごつとし、"サクサク"食感が生まれます。このサクサク食感と、中の軽やかな"ぽふん"食感の2つの食感を合わせることで、新感覚の"サクぽふん"食感を生み出しています。

トッピングの違いで、「サクぽふん ミルクシュガー」と「サクぽふん カスタードシュガー」の2種類があります。

食べてみると、さっくり感とふんわり感が合わさったような新しい食感でした。ミルクシュガーは優しい甘さで、カスタードシュガーのほうがより甘さがあるように感じました。カスタードの豊かな風味も印象的で、コーヒーとの相性がよさそうだと思いました。

どちらもサイズ感は大きめで、朝食やおやつによさそうです。

テイクアウト価格は各248円、イートイン価格は各253円。5月下旬ごろまで販売されます（予定）。

具材のもぐもぐ食感×氷のシャリシャリ食感

フローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」は、海外の定番デザートをヒントに開発したドリンクです。具材のもぐもぐ食感と、フルーツ風味の氷のシャリシャリ食感が特徴。香港の定番デザートであるヨンジーガムロをヒントに開発した「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」と、台湾の定番デザートであるフォンリービンをヒントに開発した「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」の2種類があります。

「マンゴー＆グレープフルーツ」は多彩な食感が楽しく、マンゴーの風味がしっかりと感じられました。マンゴー好きに特におすすめです。パールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーが入っています。

「パイン＆ナタデココ」はナテデココの食感とパインの風味が印象的でした。角切りパイナップルとパインゼリー、ナタデココが入っていて、「マンゴー＆グレープフルーツ」よりも"具材感"がありました。

もぐもぐ具材×シャリシャリ氷で、デザートのような贅沢感と食べ応えがあります。暑い夏に重宝されそうです。

テイクアウト価格は各680円、イートイン価格は各693円。9月下旬ごろまで販売されます（予定）。

なお、商品によって、一部店舗で取り扱いのない場合があります。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）