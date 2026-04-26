乙女座・女性の運勢

強い成長意欲と、自分を変えようという意志をもって日々行動している乙女座。それは主に社会面にかかわる動きで成果を出しているようで、さらによい展開も現れそうなのが今週です。が、変化に次ぐ変化に少し疲れが出るのか、「なぜここまでやらなくちゃいけないの？」という気持ちにも傾きやすいのかも。ストレスによる疲れも関係しているでしょう。ただ、そうやって揺さぶられることで改めて見えてくる本音もあるようです。判断は急がず、もやもやは自分探求の言動力に替えられれば理想的かな。また人とのかかわりは楽しいときですが、人との考え方の差も気になる時期かも。疲れているときは家で過ごしましょう。

乙女座・男性の運勢

自分自身の成長や変化を目指し、果敢に状況のなかで挑めている現在の乙女座。それは確実な手ごたえとなって残り、社会面でも新たな可能性が開けつつあるパワフルなときでしょう。が、同時に一気にストイックにやりすぎたのか、乙女座自身のなかで頑張ることへの疑問が生じだすのもこのころです。実際に疲れもあるようなので休養は必要かも。またそういう揺れのなかで初めて見えてくる自分の本音もあるので、じっくり自分を見つめなおす時間を持つのもいいでしょう。対人関係は楽しく安定していますが、人との価値観の差にいっそうもやもやすることもありそうです。余裕のないときには、あまり人に会わないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ