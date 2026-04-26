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【ネタバレ注意】気づいた？マリオ映画第二弾の劇中に散りばめられた小ネタと裏話33選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberのサイが、YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」にて「【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】気づいた？もう一度見たくなる厳選小ネタ・裏話33選解説※ネタバレ注意」と題した動画を公開した。映画内に散りばめられた任天堂作品へのオマージュや小ネタ、裏話を過去のゲーム映像と比較しながら詳細に紐解いている。



動画では、劇中のキャラクターや背景に隠された要素が次々と提示される。『スーパーマリオギャラクシー』で初登場したロゼッタの声を女優のブリー・ラーソンが務めており、彼女が大の任天堂ファンであるエピソードが明かされた。また、ヨッシーの声を担当した俳優のドナルド・グローヴァーは、任天堂の映画に関わりたい一心で「自ら電話をかけ、ヨッシー役を掴み取った」という熱意ある裏話も語られている。



さらに、ネオン街に「NINTENDO 64」のロゴが確認できる点や、ピクミン、『星のカービィ』を連想させるピンクのチコが描かれていることなどを指摘。俳優のグレン・パウエルが制作会社に電話をかけ「フォックスに対する愛を説明した」ことで、フォックスの登場に向けて事態が動いたという制作秘話も披露された。他にも、イルミネーション制作の『怪盗グルー』シリーズに登場するミニオンを基にデザインされたキャラクターについて解説している。



終盤の展開にも見逃せない小ネタが潜んでいる。クッパOSというシステムでマリオたちを追い詰めるシーンはゲーム『スーパーマリオメーカー』を連想させると説明。また、溶岩にクッパを落とす展開は、これまでのゲームシリーズの倒し方をオマージュしていると分析した。



歴代のゲームタイトルやハード機のコントローラ、制作陣の家族の参加に至るまで、作品が細部まで徹底的に作り込まれていることを証明している。隠された要素と制作背景を知ることで、新たな視点から映画を楽しめる知識が詰まった解説である。