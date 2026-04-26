中丸雄一原作のショートアニメ『地球大好き！きっくん』7月放送へ 『５時に夢中！』内で2分間！全52本予定
中丸雄一が原作・キャラクターデザインを手がけたショートアニメ『地球大好き！きっくん』が、7月よりTOKYO MX『5時に夢中！』で放送されることが決定した。毎週水曜日、『５時に夢中！』内で2分間のVTRとして放送され、全52本が予定されている。
【画像】公開された中丸雄一原作のアニメ『地球大好き！きっくん』場面カット
『地球大好き！きっくん』は、中丸雄一が約15年前から自ら書き下ろした物語を映像化したショートアニメ。中丸雄一が主人公きっくん役の声優を自ら務め、創作の全過程に関わる中丸氏の想いが詰まった作品となっている。
きっくんを取り巻く個性豊かなキャラクターたちには、IQ600でメカニックに強いきっくんの息子「つんつん」役を南條愛乃、地中に潜む浪費家「もぐら」役を大塚明夫、擬態が得意な働き者「いか」役を杉田智和が担当する。
今回のアニメ化に中丸は「コロナ禍では毎日4コマ漫画になっていたキャラクター達が、今度はショートアニメになりました。 あまりにも豪華な声優の皆様に命を吹き込んでいただき、約15年前に生まれたキャラクター達ですが、想像を超えて立派な作品にしていただきました」と説明。
「 放送は、令和で一番愚直な番組『5時に夢中！』内です。番組的にも刺激の強いトークの時に、程よい中和材になればと期待します。あと都市伝説的要素を含む回もあるので、そちら側の方達にも楽しんでいただければと思います。そろそろどこぞの政府が宇宙人の存在を公開するとかしないとか言われている昨今、その前にとりあえずこの作品で免疫をつけましょう」と伝えた。
■ストーリー
地球侵略を目的に、遠い惑星から来た地球外生命体・きっくんの物語。日本侵略班たちは、その居心地の良さにより、本来の目的を忘れつつ逆に日本を好きになり日本を、いや地球を守ろうと思う。
■キャスト
きっくん：中丸雄一
つんつん：南條愛乃
もぐら：大塚明夫
いか：杉田智和
歯くん：仲村宗悟
「まめぞう」という未確認生物のカテゴリーの集合体
えだまめ：新田恵海
そらまめ：田所あずさ
■スタッフ
原作・キャラクターデザイン：中丸雄一
アニメーション制作：勝鬨スタジオ
監督：尾中たけし
脚本：中丸雄一 尾中たけし
音響制作：タトゥイーン・サウンド
音響監督：サイトウユウ
主題歌：まめぞう合唱団 （えだまめCV:新田恵海 そらまめCV：田所あずさ）
作詞・作曲：中西ゆういちろう
【画像】公開された中丸雄一原作のアニメ『地球大好き！きっくん』場面カット
『地球大好き！きっくん』は、中丸雄一が約15年前から自ら書き下ろした物語を映像化したショートアニメ。中丸雄一が主人公きっくん役の声優を自ら務め、創作の全過程に関わる中丸氏の想いが詰まった作品となっている。
今回のアニメ化に中丸は「コロナ禍では毎日4コマ漫画になっていたキャラクター達が、今度はショートアニメになりました。 あまりにも豪華な声優の皆様に命を吹き込んでいただき、約15年前に生まれたキャラクター達ですが、想像を超えて立派な作品にしていただきました」と説明。
「 放送は、令和で一番愚直な番組『5時に夢中！』内です。番組的にも刺激の強いトークの時に、程よい中和材になればと期待します。あと都市伝説的要素を含む回もあるので、そちら側の方達にも楽しんでいただければと思います。そろそろどこぞの政府が宇宙人の存在を公開するとかしないとか言われている昨今、その前にとりあえずこの作品で免疫をつけましょう」と伝えた。
■ストーリー
地球侵略を目的に、遠い惑星から来た地球外生命体・きっくんの物語。日本侵略班たちは、その居心地の良さにより、本来の目的を忘れつつ逆に日本を好きになり日本を、いや地球を守ろうと思う。
■キャスト
きっくん：中丸雄一
つんつん：南條愛乃
もぐら：大塚明夫
いか：杉田智和
歯くん：仲村宗悟
「まめぞう」という未確認生物のカテゴリーの集合体
えだまめ：新田恵海
そらまめ：田所あずさ
■スタッフ
原作・キャラクターデザイン：中丸雄一
アニメーション制作：勝鬨スタジオ
監督：尾中たけし
脚本：中丸雄一 尾中たけし
音響制作：タトゥイーン・サウンド
音響監督：サイトウユウ
主題歌：まめぞう合唱団 （えだまめCV:新田恵海 そらまめCV：田所あずさ）
作詞・作曲：中西ゆういちろう
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