昔のまま変えてない人はNGです！今すぐ見直したい眉の老け見えポイント
昔のままの眉が老け見えにつながる理由
眉は顔の印象を大きく左右するパーツですが、昔から同じ描き方や色を続けていると、今の自分の顔立ちやトレンドに合わず、どこか古い印象に見えてしまうことがあります。
サロンでも「なんだか垢抜けない」「しっくりこない」といったご相談の中で、眉が原因になっているケースは少なくありません。
特に大人世代は、「色・形・質感」のバランスが少しずれるだけで、老け見えにつながりやすくなります。
大人世代がやりがちな眉の老け見えNG
サロンでも多いのが、無意識のうちに老け見えにつながる眉メイクです。ここでは特に多い3つのポイントをご紹介します。
1．色が暗すぎる（黒・グレー寄り）
髪色に合わせているつもりで、暗めのブラウンやグレーでしっかり描いてしまうと、眉が影のように見え、顔全体が沈んだ印象になります。
特に大人世代は、重さが出ることで一気に老けて見えてしまうこともあります。
明るさをワントーン上げ、ほんのり暖かみのあるカラーを選ぶのがおすすめです。ベージュやピンクブラウン、モーヴ系などを取り入れるだけで、柔らかく今っぽい印象に仕上がります。
2．眉尻が長すぎ・下がりすぎている
「きちんと見せたい」という意識から、眉尻を長く描きすぎてしまうケースもよく見られます。しかし、眉尻が下がりすぎると顔全体の重心が下がり、実際よりも疲れた印象や老けた印象に見えてしまいます。
眉尻は長く描きすぎず、やや水平を意識するのがポイントです。少し短めに整えるだけで、顔全体がリフトアップしたような印象になります。
3．毛流れを無視してのっぺりしている
ペンシルで形をしっかり描くだけの眉は、のっぺりとした印象になりやすく、立体感が出ません。「描いている感」が強くなることで、今っぽさから遠ざかってしまいます。
パウダーでふんわり色をのせた後に、細めのペンシルで毛流れに沿って1本ずつ描き足すことで、自然な立体感を作ることができます。
眉は「少しの見直し」で垢抜ける！
眉はすべてを変える必要はありません。色や形、質感を少し見直すだけで、顔全体の印象は大きく変わります。
ベースメイクを年齢と共に変えていくように、眉メイクも少しのアップデートで「脱！老け見え」を叶えられます。今の自分に合った眉に整えることで、無理なく今っぽさを取り入れることができます。
ぜひ一度、自分の眉を見直してみてください。ほんの少し整えるだけで、鏡を見る時間が少し前向きに変わるはずです。
いかがでしたか？眉は「色・形・質感」のちょっとした見直しで、一気に今っぽく垢抜けて見えます。気になった方はぜひチェックしてみてください。