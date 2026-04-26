人気レースクイーンの央川かこ（31）が25日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ黒コス姿を披露した。

「SUPER FORMULA Rd.3オートポリス 明日の決勝は36号車が6番手から、37号車は4番手からのスタートです(わたしは36号車担当)」と、レースアンバサダー務める「VANTELIN TEAM TOM’S」の決勝グリッドを紹介。

黒レザーのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「ピットウォークでは数量限定でオリジナルステッカーやユニフォーム型うちわなども配布してるのでゲットしに来てくださいね」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ綺麗すぎです」「行け〜女神」「めっちゃ綺麗」「超カワイイ」「コスお似合いで可愛い」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。