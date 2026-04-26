日本テレビは、7月期土曜ドラマ枠で松村北斗主演の完全オリジナルストーリー『告白−25年目の秘密−』を放送する。松村は地上波ドラマ単独初主演となる。

【写真】総務部に勤める穏やかな主人公を演じる松村北斗

松村が演じるのは、一人の女性を25年間思い続けてきた主人公・雪村爽太。「野瀬化粧品」の総務部に勤める彼は、自己主張の少ない穏やかな性格で、周囲をよく見て気を配る人物。職場では確かな信頼を得ている。

内気で友人も少ない子供時代、ある少女との出会いが彼の人生を激変させた。それ以来、彼女のことを25年間一途に思い続けている。

その想いは「純愛」なのか。

それとも「執着」という名の「狂気」なのか――。

今回の単独主演について、松村は

「素敵なご縁に感謝しております。

6年前に脚本の渡邉さんが書かれた作品に出演し、いつかまたご一緒したいと思っていたのでとても楽しみです。

精一杯に台本と向き合いながら作品をつくっていきたいと思います。」

とコメント。台本を読んでみての感想、自身の役柄については

「繊細で絶妙なスリリングさが魅力の物語です。

それを丁寧に体現しつつ、たくさんのことを抱えながら演じていきたいです。

彼をどう捉えて見ていくかで感じ方が変わる作品だと思うので、みなさんの受け取り方が楽しみです。

心を込めて務めさせていただきます。」

と語っている。

また、松村の起用について、企画・プロデュースを務める青木泰憲は

「主人公の雪村爽太は25年間、想いを伝えずに一人の女性を見守り続けてきた男性です。

彼女に気づかれないように距離を取り、想いを押し殺す、それでも滲み出てしまう愛情。

こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいないと思い、脚本家の渡邉さんと何度も打ち合わせを重ねてシナリオを作ってきました。 25年間、伝えなかった想い。触れなかった距離。それでも消えなかった愛。

ただ優しいだけではなく、25年という時間を背負ったことで生まれる佇まい。

きっと松村北斗さんの新たな魅力をお届けできると思います。」

とコメントを寄せている。

「それは、純愛か、執着か。」

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。

それは、「純愛」なのか、それとも「執着」という名の狂気なのか。

陰から彼女を追い続ける理由。

その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と

それぞれが抱える秘密が深く関係している。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、

日常がスリリングに動き始める。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。

だけど、それはどこまでなら許されるのか。

もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら……。

最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。