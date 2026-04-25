マインツvsバイエルン スタメン発表
[4.25 ブンデスリーガ第31節](OPELアレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 19 アントニー・カシ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 48 K. Potulski
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 39 B. Ndiaye
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 34 D. Ofli
DF 43 F. Pavic
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 33 B. Assomo
監督
ビンセント・コンパニ
※22:30開始
<出場メンバー>
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 19 アントニー・カシ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 48 K. Potulski
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 39 B. Ndiaye
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 34 D. Ofli
DF 43 F. Pavic
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 33 B. Assomo
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります