2026年4月21日(火)から5月18日(月)まで、バーニーズ ニューヨーク各店及びオンラインストアでポップアップイベント「St. Barneys Islands(セント バーニーズ アイランズ)」が開催。トラベルファッションナビゲーターとして来場したモデルのミチさんに突撃取材しました♡

セント バーニーズ アイランズにミチさんが登場♡

「」期間中は、バーニーズ ニューヨーク銀座本店を本島に、"架空のリゾート諸島"が各店に登場♡青と白を基調としたリゾートの世界観を再現した店内に、旅へと誘うようなアイテムが幅広くラインナップされます。

本記事では、ファッションモデルとして活躍中のミチさんへのQ&Aをお届け。お気に入りアイテムの紹介や、ミチさんおすすめのリゾート先、旅に必ず持っていくアイテムなどを聞きました！

Q.「セント バーニーズ アイランズ」で見つけたお気に入りのアイテムを教えて！

本当にヨーロッパの夏のリゾートを彷彿させるような空間ですごくステキでした！

このブルーのワンピースが特にお気に入りでセレクトさせてもらいました。カメラの画面越しで見せていただいたときもめちゃくちゃキレイだったんですけど、それ以上に着てみた時の方が素敵で。布を贅沢に使っている感じがやっぱりリゾートにはぴったりだなって思いました。あと、このTシャツもちょっとヴィンテージっぽさがあって、シルエットもすごく可愛くてお気に入りです♡

Q.“おしゃれすぎる姉弟”と呼ばれるミチさんが、ファッションで失敗したことは？

失敗したことあります……。丈がジャストサイズのデニムを履きたい時期があって、その時に家中のデニムの裾を自分で切ってしまったことです(苦笑)。

きちんと布切りバサミを買って切ったのでキレイな裾にはなっているんですけど、やっぱり数ヶ月後にダボッと履きたい時期がきて、「なんで切っちゃったんだろう？！」って後悔をしましたね。丈の長さも含めて可愛かったのかなって思うアイテムもありました。

----今年のバケーションの予定は？

今年は、友人とイタリアのプーリアとトスカーナに行きます！夏の醍醐味として“みんなでキレイな海を楽しみたいね”というのが私たちの恒例行事になっているんです。今回のイベント「セント バーニーズ アイランズ」と雰囲気が似ているんじゃないかなって思っているので、今日は旅行の予行練習みたいな気分でした！

友人達は海外に住んでいたり、日本に住んでいたりでバラバラなので現地集合することが多いんですけど、一度驚いたことがあって。私たちがローマ、1組が日本、もう1組はニューヨークからそれぞれ向かっていたのに、空港に到着した時間が全く同じで、連絡を取り合う前に手荷物受取所で全員集合できたんですよ！それくらい息がぴったりな仲間なんです(笑)。

----旅好きなミチさんが最もおすすめするリゾート地は？

宮古島です。これまで色んな海に行ってきて、中でもやっぱり宮古島の海がめちゃくちゃキレイで。ピカって晴れた時の透き通った水色の海がすごくキレイで印象的なんです。天気が不安定な時期に見た、深いダークな色の海もそれはそれですごく美しいんですけど。

海外で言うと、スペインのマヨルカ島の海も同じくらいキレイでした。田舎なので結構車を走らせないといけない場所なんですけど、物価もそんなに高くないし、レモン畑があって街中もレモンのモチーフで溢れていて可愛いんです。私はその時レモン柄のワンピースを着て行ったんですけど、街の風景とマッチしていて、それも含めてすごくいい思い出です♡

----リゾート旅に必ず持っていくアイテムは？

裾がふわっと広がるワンピースは絶対に持っていきます！あと、日焼け止めはマスト。いつも友達4〜6人くらいで旅行するんですけど、私だけじゃなくて、友達にも貸せるくらいの量を持って行きます。少しでも足りなくなったらと思うと怖くて……(笑)リゾート旅で日焼け止めは手放せません。

短い時間の突撃取材にも関わらず、「急いで言います！おすすめをたくさん伝えなきゃ！」と一生懸命答えてくれる姿に感動♡旅とファッション、どちらも本当に大好きなんだなあと感じる愛溢れるインタビューでした。

◆ミチ ///

1998年3月6日生まれ。台湾出身。

中国語を得意とするバイリンガルであり、ビューティ・ファッションとさまざまな舞台でグローバルに活動。

コスメ・アパレルなどのプロデュースも行い、そのセンスが同世代を中心に注目される。SNSフォロワーは合計200万人超え、Z世代が今最も注目するファッションアイコン的存在。2024年に自身初の写真集「25」を発売、Amazon書籍ランキング1位を獲得し、話題を集めた。

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Photo & Write: Mizuki

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