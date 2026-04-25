「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が25日、Xを更新。参政党の神谷宗幣代表が投稿した靖国神社内での写真撮影をめぐって意見を述べた自身の投稿内容を撤回し、謝罪した。

神谷代表は22日午前8時31分に「靖國神社の春季例大祭に合わせて、『みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会』の皆さんと昇殿参拝をさせていただき、党を代表して玉串奉奠してきました。今年は他党も例年よりたくさんの国会議員の方が参加されていらっしゃいました。英霊の想いを受けて、国家・国民のための政治に努めます」とつづり、靖国神社の境内で党の国会議員らと撮影した写真を公開した。

ひろゆき氏はその後、神谷代表の投稿を引用した上で「撮影禁止の場所で撮影してる模様。敬意を表してるんじゃなくて、数字稼ぎに使ってる感」とツッコミを入れた。その後も「調べたところ、靖国神社での撮影は取材・撮影にあたっては『必ず事前に靖國神社広報課に申請し、許可を得て下さい』、『当社が交付した取材許可腕章を着用する』とありますので、許可を得た旨の証拠腕章の写ってる写真を出せば良いとも思いますー。それ以外に調べる方法あります？」と投げかけていた。

一方の神谷代表は「それメディア向けのやつです。私は2010年から毎年靖國神社に行っていて、写真撮っていい場所も確認してやってるんです。ネガティブな投稿について謝罪はないですか？迷惑しています」と、過去に撮影の可否を確認していたことを明かしていた。これらの内容がSNS上で議論となっていた。

ひろゆき氏は25日未明にXを更新。「4／24に靖国神社より、公式に『参拝者の撮影に許可は不要』との見解が表明されました。これに伴い、『撮影禁止の場所で撮影している模様』という推測は誤りであったことが判明いたしました。関係者の方々にお詫び申し上げるとともに、当該の発言を撤回いたします」と謝罪した。

靖国神社が24日に発表した声明では、「『靖國神社境内における取材撮影要領』及び神社ホームページでは、『個人利用の範囲を超える撮影（業務目的や公開目的等）や取材を行う場合は、事前に当神社の許可が必要』としております。これは報道機関による取材・撮影を主な対象としたものです。参拝者が参拝を記念して撮影する場合、拝殿前において、参道中央や石段を登った場所を避け、他の参拝者の妨げにならないようにすれば、申請や許可の必要はありません。また、SNSに投稿しても問題ございません」と説明。また「

神社が公開している取材撮影要領が、『参拝を記念して撮影される方にも適用される』とも解釈された例がある」と、誤解を生んだ例があることも認め「今後、対象を参拝者と報道機関に分けた明確な要領に改訂いたします」としていた。