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【買ってわかった！】MacBook Neoを 1ヶ月使ったリアルな感想。マルとバツのこれが現実だ！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【買ってわかった！】MacBook Neoを 1ヶ月使ったリアルな感想。マルとバツのこれが現実だ！」と題した動画を公開した。IT・ビジネス書作家である戸田覚氏が、自身で購入したMacBook Neoを1ヶ月間使用し、そのリアルな使用感やメリット、そして明確な欠点を率直にレビューしている。



戸田氏はまず、アルミボディの質感について言及。毎日使用しても汚れが目立ちにくく、金属特有の高級感があると評価した。性能面では、ブラウザのタブを複数開きながらWordやExcel、Teamsなどを同時に立ち上げるマルチタスク環境でも、「性能も文句なしですよ、この価格にしては」と語り、週に1回の再起動で快適に動作する検証結果を示した。



一方で、最も厳しい評価となったのが「画面の映り込み」だ。照明や背景が鏡のように反射する様子をMacBook AirやProと並べて比較し、「徹底的に映り込みますよね」と指摘。アンチグレア処理が施されていない点を、購入前に注意すべき最大の懸念点として挙げた。



さらに重量についても、実測で約1.2kg（1234g）あることを確認。約900g台の軽量なWindows機と比較し、「モバイルには重い」と率直な感想を述べている。加えて、USB Type-C端子が2つしかなく、充電時に1つが塞がるためハブが必要になる利便性の悪さも課題に挙げた。



こうした欠点を指摘しつつも、iPhoneの画面を直接操作できるミラーリング機能の便利さや、輝度を最大にしても長時間持つバッテリー性能を高く評価している。



最後に戸田氏は、購入した512GBモデルを挙げ、「価格を考えれば大満足」と総括。動画編集などの重い作業をしない限り、多くのユーザーにとってコスパに優れた選択肢になると結論付けた。良い点も悪い点も包み隠さず語られた本レビューは、MacBookの購入を検討する層にとって必見の判断材料となるだろう。