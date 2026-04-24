浅草花やしき名物「パンダカー」が10色に “推しカラー”で楽しむ新グッズ登場
日本最古の遊園地・浅草花やしきの人気アトラクション「パンダカー」が、推し活仕様のぬいぐるみボールチェーンとして登場する。全10色のカラーバリエーションで展開し、29日より販売を開始する。
【写真】本物はこれ！花やしきで長年愛される人気アトラクション「パンダカー」
パンダカー（メロディーペット）は、1984年に花やしきに登場。 2004年まで花やしきを経営していたアトラクションメーカー ・トーゴ（現在は廃業）が開発した、パンダ型の遊具だ。100円硬貨2枚を入れると電子メロディーを流しながら、分速約13メートルで園内をゆったりと進み、園を象徴する存在として長年親しまれてきた。
今回発売される新商品は、その愛らしいフォルムをそのままに、持ち歩けるぬいぐるみとして再現。“推し活”需要に応える形で、赤、ピンク、オレンジ、黄色、紫、緑、青、水色、黒、白の全10色をそろえた。
価格は、各税込1200円。園内のみやげ店「マルハナ商店」で販売する。
【写真】本物はこれ！花やしきで長年愛される人気アトラクション「パンダカー」
パンダカー（メロディーペット）は、1984年に花やしきに登場。 2004年まで花やしきを経営していたアトラクションメーカー ・トーゴ（現在は廃業）が開発した、パンダ型の遊具だ。100円硬貨2枚を入れると電子メロディーを流しながら、分速約13メートルで園内をゆったりと進み、園を象徴する存在として長年親しまれてきた。
今回発売される新商品は、その愛らしいフォルムをそのままに、持ち歩けるぬいぐるみとして再現。“推し活”需要に応える形で、赤、ピンク、オレンジ、黄色、紫、緑、青、水色、黒、白の全10色をそろえた。
価格は、各税込1200円。園内のみやげ店「マルハナ商店」で販売する。