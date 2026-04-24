ポケモン フラッペ】 4月28日 発売予定 価格：360円

ファミリーマートは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」とのコラボキャンペーンを4月28日から実施する。

本キャンペーンでは、「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品が発売されるほか、対象商品の購入でオリジナルキーホルダーがもらえる。

また、期間中オリジナル商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンも実施される。

ストロベリーフラッペ 価格：360円

ラムネソーダフラッペ 価格：360円

【オリジナル商品】

メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ） 価格：150円

ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ） 価格：178円

【アクリルパズルキーホルダー】

第1弾 メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。提供期間：4月28日10時～

第2弾 メタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の全5種がデザインされたアクリルパズルキーホルダー。提供期間：5月5日10時～

アクリルパズルキーホルダーの組み立て後イメージ

【「ファミペイ」スタンプ企画の景品】

［オリジナル商品コース］メタモン・ピカチュウのデザインと、メタモン（ラプラスへんしん）・ピカチュウ（うすいろ）のデザインがバックプリントに入ったフラッペカップ入りタオル2種セット。抽選で20名

［菓子コース］メタモンと、メタモン（ラプラスへんしん）をデザインしたリバーシブルで使えるリバーシブルトートバッグ。抽選で20名

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