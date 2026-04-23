世界最古の都市伝説「ミイラの呪い」を題材にしたミステリーホラー『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』が５月15日(金)より公開。新たな場面写真が到着した。

エジプトで失踪した８歳の少女ケイティが８年後に発見され、アメリカの家族のもとへ帰還。それと同時に、彼女の周囲でおぞましい出来事が次々と起こり始める。

この度解禁された写真は、少女と父親との再会の瞬間を捉えたもの。ジャック・レイナー演じる父親は、娘が発見されたという連絡を受け、エジプトの病院へ向かう。感動の再会となるはずが、医師は「覚悟して面会してください」と忠告。ケイティは三千年前の棺の中から発見され、髪の毛は色褪せ、頬は痩せ細って干からび、顔にはいくつもの傷痕があった。強いショックを受けた父親は娘をアメリカに連れて帰り、彼女に何があったのか真相を探り始める。

ジェームズ・ワン＆ブラムハウス・プロダクションズ製作、『死霊のはらわた ライジング』のリー・クローニンが監督という強力布陣による本作は４月17日に全米公開されたばかり。批評家からは、「『エクソシスト』と古代エジプト神話が融合し、邪悪な力に取り憑かれた少女を描いた、血みどろの傑作ホラー」（The Film Yap）、「こんな映画は今まで見たことがない。息を呑むほどグロテスクで残虐な特殊効果から、鳥肌が立つような音響効果まで、このホラー映画は五感を刺激する」（Heaven of Horror）、「驚くほど持続的な刺激的なエンターテイメントで、ミイラ神話に新たな視点を与えている」（The Hollywood Reporter）と、熱いレビューが寄せられている。

併せて、先日解禁された予告編もどうぞ。

『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』

2026年5月15日(金)より全国公開

配給：東和ピクチャーズ、東宝

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