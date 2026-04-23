Aぇ! group、「おそ松さん盤」ジャケ写＆特典絵柄公開 2組に分かれて本音トーク広げる
4人組グループ・Aぇ! groupの4thシングル「でこぼこライフ」（6月17日発売）の「おそ松さん盤」ジャケット写真と特典絵柄が解禁された。
【画像】メンバーが飛び出してきそう…Aぇ! group『でこぼこライフ』通常盤ジャケット
同楽曲は、グループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。同ジャケットは、映画ポスタービジュアルをもとに、数々の人気作品を手がけているスタジオぴえろが描き下ろしたもので、作品の世界観を色濃く反映した仕上がりとなっており、アニメファンにとっても見逃せない1枚だ。
各形態の通常特典やツアー記念特典の絵柄も解禁に。フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）がもらえる早期予約は26日まで。
さらに初回限定盤Cには、メンバーが2組に分かれて本音で語り合う特典映像「俺たちのPRIDE対談」を収録。リアルなトークが収められている。
また、5月3日に開催される大阪城ホール夜公演では、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することが決定。詳細は明かされていないが、“重大発表”が控えているとのことだ。
【画像】メンバーが飛び出してきそう…Aぇ! group『でこぼこライフ』通常盤ジャケット
同楽曲は、グループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌。同ジャケットは、映画ポスタービジュアルをもとに、数々の人気作品を手がけているスタジオぴえろが描き下ろしたもので、作品の世界観を色濃く反映した仕上がりとなっており、アニメファンにとっても見逃せない1枚だ。
さらに初回限定盤Cには、メンバーが2組に分かれて本音で語り合う特典映像「俺たちのPRIDE対談」を収録。リアルなトークが収められている。
また、5月3日に開催される大阪城ホール夜公演では、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することが決定。詳細は明かされていないが、“重大発表”が控えているとのことだ。