求人サイトジョブメドレーのキャリアサポートとは？

求人サイトを使って転職活動をしていると、「応募したのに返信が来ない」「操作方法がわからない」など、ちょっとした困りごとに直面することがあります。そんなとき頼りになる存在が、ジョブメドレーのキャリアサポートです。電話やメール、LINEを使い、医療・福祉の仕事への転職活動がスムーズに進められるようサポートしています。

キャリアサポートが対応できる・できない問い合わせ

対応できる問い合わせ内容

キャリアサポートが対応できる主な相談内容には、次のような項目が挙げられます。

ジョブメドレーの操作方法がわからない 事業所にどんなメッセージを送れば良いか迷っている 応募先から何も連絡がなくて困っている 内定後に提示された条件が求人と異なり、内定を承諾して良いか悩んでいる

対応できない問い合わせ内容

一方、キャリアサポートは仲介に該当するサービスは実施できず、次のような例が挙げられます。

おすすめの求人を紹介してほしい 事業所に面接の希望日程を伝えてもらえないか 採用・不採用の理由を教えてほしい 履歴書や職務経歴書を添削してもらいたい 給与や入社日などの条件を事業所と交渉してほしい

ジョブメドレーでは、エージェントサービスが受けられる職種（2026年時点で薬剤師・医師・介護職/ヘルパーを対象）もあります。詳しくは以下をご参照ください。

▽エージェントとの違いはこちら

キャリアサポートによく寄せられる問い合わせ

ここからは、実際に求職者からキャリアサポートにどのような相談が寄せられているのか、回答とともに紹介します。

操作方法に関する内容

「パスワードを忘れた」「エラーが出る」などのログイントラブルの相談がよく寄せられます。キャリアサポートでは、メールアドレスの半角・全角のご確認や、異なるメールアドレスの可能性などをご確認いただくよう案内しています。詳しくは以下の記事もご参照ください。

▽ログイントラブルの対処法はこちら

ジョブメドレーにログインできない場合はどうする？状況別に対処法を解説！

それでもログインできない場合は、ジョブメドレーへLINE・SMS・電話・メール・からご状況とあわせてログインできない旨をご連絡ください。

「スカウトを受け取らない設定にしたい」

ジョブメドレーに会員登録時は「スカウトを受け取る」設定になっているため、事業所から「ぜひ選考を受けてみませんか？」といったメッセージが届きます。スカウトを受け取りたくない場合は、マイページの「」から「通知」を開き、スカウトから「受け取らない」を選択してください。

▽詳しい操作方法や特定の事業所をブロックする方法はこちら

キャリアサポートに聞く“転職スカウト”の仕組み！活用法から返信例文まで

ジョブメドレーでは、履歴書・職務経歴書をスマートフォンやパソコンで作成できます。作成にはいくつかのステップが必要なため、操作方法がわからないという声が寄せられることもあります。

マイページに「基本情報」「学歴」「職務経歴」「希望条件」を登録いただき、「履歴書の作成を完了する」ボタンをタップして完成です。

▽履歴書・職務経歴書の作成方法はこちら

ジョブメドレーに登録したら最初にやる7つのこと 履歴書・職務経歴書の作り方、印刷や応募方法も解説

応募・選考に関する内容

ジョブメドレーでの応募後は、事業所と求職者が直接連絡を取ることができます。ただ、「何度連絡しても返信が来ない」「直接連絡しづらい」という相談が寄せられることもあります。その場合は、事業所への連絡方法や伝え方などをサポートいたしますのでご相談ください。

▽応募先から返信がない場合の対処法はこちら

キャリアサポートに聞く“転職でウェブ応募したのに連絡・返信がこない”場合の対処法

操作中に意図せず「応募する」を押してしまった、という問い合わせをいただきます。応募の取り消し機能がないため、誤って応募した場合は、事業所へ「誤操作であった」旨をメッセージで送っていただいています。

▽コピペして使える例文はこちら

応募先へ送るメール・メッセージ例文集！そのまま使える文書の雛形とポイント3つ

「面接に行けなくなってしまった」など事業所に電話で連絡を取りたいという問い合わせもあります。キャリアサポートでは、日程に余裕があれば、ジョブメドレーのメッセージ機能をご活用いただき、面接前日や当日は、応募完了メール（件名：求人への応募を受け付けました）内に記載されている事業所の連絡先に直接電話にてご連絡いただくようご案内しています。

▽事業所に連絡する内容はこちら

【例文付き】面接に行けなくなったらどうする？対処法をキャリアサポートに聞いてみた

「募集終了となった」「人員が充足した」などの理由で不採用になったのに、まだ同じ内容の求人が掲載されているというお問い合わせもあります。

ジョブメドレーでは、最新の求人情報にアップデートいただくよう事業所にお願いしています。充足したはずの求人が引き続き掲載されている場合はキャリアサポートにご連絡ください。

労働条件に関する内容

「内定の知らせを受けたのに労働条件が提示されない」というお悩みも寄せられます。就業場所や勤務時間、賃金などの働くうえでの条件を取り決めた労働条件通知書の提示は雇用側の義務です。

そのため、内定通知をもらったら労働条件を書面やメール、メッセージ機能など出力できる形式で提示してもらいましょう。断られた場合は法律違反に当たる可能性があるため、キャリアサポートまでお知らせください。

▽労働条件のチェックポイントはこちら

労働条件とは？ 内定が出たら必ず確認すべきポイントを解説！

「求人に記載の職種と異なる職種を提示された」「正職員に応募したのに契約職員を打診された」というご相談もあります。記載内容と異なる条件が提示された場合、面接後であれば、メッセージ機能を使って応募先に直接確認することをおすすめしています。

求人内容と実際の説明が明らかに異なる場合は、事業所側が求人を修正する必要があります。掲載内容の変更があった際には、速やかに修正いただくよう各事業所へご案内しますので、キャリアサポートまでご連絡ください。

▽選考から入社後のトラブル対処法はこちら

キャリアサポートに聞く“選考・面接・入社後によくあるトラブルや対処法”

ジョブメドレーを使って転職に成功した人の声

転職経験者は、ジョブメドレーのどのような点を使いやすい・使いづらいと感じたのでしょうか。ここからは実際にジョブメドレーを使って転職に成功した人の声を紹介します。

よかった点（キャリアサポートに相談したケース）

介護職/ヘルパー・50代・女性

ネット上での機械的な紹介だけだと思っていたので心配でしたが、個別の対応があり、心強かったです。

インストラクター・20代・男性

会社との連絡がとてもとりやすく面接前のポイントや様々な情報をメールで送ってくれるのですごく参考になり助かりました。

看護師/准看護師・30代・女性

対応についてもすごく丁寧で気持ちが良かったですし、優しい言葉での対応で、緊張していた私もリラックスして面接までの期間を過ごすことができました。

いまいちだった点（キャリアサポートに未相談のケース）

医療事務/受付・30代・女性

正直、使い勝手はよく理解せずに利用していました。 ジョブメドレーを通して、応募したものが、先方との連絡やりとりがうまく出来ず、面接を機会を頂くことができませんでした。

看護師/准看護師・30代・女性

システムをあまり理解しないまま、利用させていただいてしまったため、応募後すぐに応募先とのやりとりになり焦ってしまいました。また、応募後に履歴書、職務経歴書の入力をしようとしましたが、やり方がわからず時間がかかってしまいました。

理学療法士・40代・女性

面接後、採用してもらえるのかどうかの返事がスムーズに行えませんでした。私は雇用側の返事待ち、雇用側は私の返信待ちと言った感じでお互い返事待ちの状態で何日か過ぎてしまいました。どこまで、ジョブメドレーさんを通して話を進めればいいのかよくわからなかった事も原因の一つかと思います。

ジョブメドレーは、事業所と直接やりとりができるため、自分のペースで転職活動が進められる一方、操作方法や転職活動の進め方で悩むこともあります。そんなときは、キャリアサポートにLINE・SMS・電話・メール・からご相談いただけます。



また、転職活動をサポートする記事メディア「なるほど！ジョブメドレー」でも、内定承諾や辞退のマナー、選考をスムーズに進めるコツを発信しています。

診療放射線技師・30代・男性

「なるほど！ジョブメドレー」での内定の承諾や辞退の方法などを具体的に解説されていて、とても役に立ちました

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