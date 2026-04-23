【Gibson EB-3】（千葉県 べージジ ないしょ歳）

「1973」で紹介していただいたEB-3です。

純正のハードケースを長年探していましたが、ついに新品で入手できました。正しくはEB-3用ではなく、「SGベース用」です。SGベース用なので、ブリッジカバーを付けた状態では入らず、ネックを収めるザクリなどにも簡単な加工（凄く簡単、指で押してへこますだけ）が必要です。

ブリッジカバーは外しました。このほうが弦交換は楽ですしね。ついでにバビッツのブリッジをアップで載せます。

ここ数か月はこいつばかり弾いていますよ。お下品な音かもしれませんが、なかなか可愛いもんでございます。

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棹物使いにとって、ハードケースは大事。意外と高いけど大事大事。家でしか彈かず、しかも毎日手にするよという人にはスタンドさえあれば不要かもしれないけど、しばらくしまい込むかもしれない人や機材車に積み込む人には必須アイテムですよね。私もケース自体に憧れ、ゴツいキャッチロックの付いたデュープレックスをオーダーしたことがありますが、ギターを入れると15Kg超えのバケモノになってしまい、スタッフに嫌がられたことがあります。一番かっこいいケースは純正です。これ、間違いなし。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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