【しまじろう】4月と5月にかわいいプライズが登場！
「しまじろう」のアミューズメント専用景品（プライズ）が、4月下旬より全国のアミューズメント施設に順次投入される。
＞＞＞しまじろうのプライズをチェック！（写真6点）
「しまじろう」は、ベネッセコーポレーションが展開する幼児向け通信教育講座「こどもちゃれんじ」のメインキャラクターで、30年以上にわたり親しまれている ”友達” のような存在。「しまじろう」を中心に、遊びや学び、日々の小さな成長を描くアニメ『しまじろうのわお！』をはじめ、関連する番組・イベント・教材を通して幅広い世代に支持されている。
今回フリューより、みんなが大好きな友達「しまじろう」のプライズが初めて登場。第1弾は、思わず近くに置きたくなる ”超BIGぬいぐるみ” と、個性豊かな表情がかわいい ”マスコット” をラインアップ。
さらに5月の第2弾には、お友達の「みみりん」「とりっぴい」「にゃっきい」も加わり、コレクションする楽しさも広がる。年齢や世代を超えて変わらず寄り添う「しまじろう」の世界観をお手元で楽しんじゃおう。
4月に登場するのは、高さ約37cmの「しまじろう」が座ってこちらを見つめる『いい子におすわり超BIGぬいぐるみ』。抱き心地はもちろん、存在感も際立ち、本当のお友達のように一緒に過ごせるぬいぐるみだ。同月に登場する『しまじろうマスコット』では5種類の表情・しぐさ違いのアイテムをラインアップ。バッグや鍵につけて、大好きな「しまじろう」と日常生活を送ることができるぞ。
5月は、「しまじろう」の大切なお友達の「みみりん」「とりっぴい」「にゃっきい」が登場する『お友達といっしょマスコット』を展開予定。全員を揃えて可愛い「しまじろうフレンズ」を集合させたくなる、コレクション性もあるアイテムだ。さらに『いい子におすわりBIGぬいぐるみ』は、表情・ポーズの違う「しまじろう」が2種類展開予定。温かみのあるフォルムと、どこに置いてもかわいいお座りポーズで「しまじろう」が寄り添ってくれる癒しのアイテムとなっている。
ぜひゲームセンターでチャレンジしてみて。
（C）Benesse Corporation 1988-2026 / しまじろう
＞＞＞しまじろうのプライズをチェック！（写真6点）
「しまじろう」は、ベネッセコーポレーションが展開する幼児向け通信教育講座「こどもちゃれんじ」のメインキャラクターで、30年以上にわたり親しまれている ”友達” のような存在。「しまじろう」を中心に、遊びや学び、日々の小さな成長を描くアニメ『しまじろうのわお！』をはじめ、関連する番組・イベント・教材を通して幅広い世代に支持されている。
さらに5月の第2弾には、お友達の「みみりん」「とりっぴい」「にゃっきい」も加わり、コレクションする楽しさも広がる。年齢や世代を超えて変わらず寄り添う「しまじろう」の世界観をお手元で楽しんじゃおう。
4月に登場するのは、高さ約37cmの「しまじろう」が座ってこちらを見つめる『いい子におすわり超BIGぬいぐるみ』。抱き心地はもちろん、存在感も際立ち、本当のお友達のように一緒に過ごせるぬいぐるみだ。同月に登場する『しまじろうマスコット』では5種類の表情・しぐさ違いのアイテムをラインアップ。バッグや鍵につけて、大好きな「しまじろう」と日常生活を送ることができるぞ。
5月は、「しまじろう」の大切なお友達の「みみりん」「とりっぴい」「にゃっきい」が登場する『お友達といっしょマスコット』を展開予定。全員を揃えて可愛い「しまじろうフレンズ」を集合させたくなる、コレクション性もあるアイテムだ。さらに『いい子におすわりBIGぬいぐるみ』は、表情・ポーズの違う「しまじろう」が2種類展開予定。温かみのあるフォルムと、どこに置いてもかわいいお座りポーズで「しまじろう」が寄り添ってくれる癒しのアイテムとなっている。
ぜひゲームセンターでチャレンジしてみて。
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