お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が2026年4月20日、自身のインスタグラムを更新。肉体改造のビフォーアフターの写真を披露した。

「ボディメイク」

西野さんは、体を鍛える前の姿とバキバキに鍛え上げた筋肉美を投稿した。また、ハッシュタグをつけ、「#筋トレ」「#ダイエット」「#減量」「#ボディメイク」「#トレーニング」とコメントを添えた。

インスタグラムに投稿された写真では、花柄の水着のようなハーフパンツを着用。上半身裸でテント内に立ち、鍛える前の姿をみせていた。2枚目では、黒いパンツを着用。トレーニング器具の横に立ち、両手に力を入れてポーズをとって、鍛えあげた筋肉を披露していた。

この投稿には、「ほんまにかっこいい」「デカーい」「どんどん筋肉大きくなってきてますね！」「継続できてることが素晴らしい」「すごい！」といったコメントが寄せられていた。

西野さんは、2023年に「#100日後にバキバキになる西野」という企画を開始し、24年に82kgから62kgまで20キロの減量に成功した。