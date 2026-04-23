ベビールームで「全部ください」「へっ！？」オムツを交換していたら、見知らぬ人から『耳を疑う要求』が

ショッピングモールや商業施設にあるベビールーム。

小さな子どもを連れた親にとっては、ほっと一息つけるありがたい空間ですよね。

お互いに順番を譲り合いながら、静かにオムツを替える。

そんな“気づかい”が自然と守られている場所でもあります。子育て中は予想外の出来事の連続ですが、公共の場ではできるだけ穏やかに過ごしたいもの。ところが先日、そのベビールームで思わず「へっ！？」と変な声が出てしまうほどの出来事に遭遇しました。今回は、筆者が実際に体験したまさかのとんでもエピソードを紹介します。

ベビールームで突然「それください」と言われて

ショッピングモールで友人と子どもと食事をしたあと、友人に荷物を見てもらい、私は子どものオムツ交換をするためにをベビールームへ向かいました。

オムツ交換台は3台並び。少し待って真ん中が空き、交換を始めたそのときです。

隣にいた女性から突然、

「お尻拭きってどこのですか？」

と聞かれました。

「節約のためにタダで欲しい」まさかの理由に困惑

興味があるのかな？ と思いながらメーカー名を答えた直後、

「そのお尻拭き、ほぼ新品ですよね？ それください」

「……へっ！？」

自分でもびっくりするような変な声が出ました。

一瞬、何を言われたのか理解できず、頭が真っ白。

聞き間違いかと思い、

「お尻拭きを忘れたから、何枚か必要ということですか？」

と確認すると、

「違います。それください」

と即答。しかもその方のベビーカーには、ちゃんとお尻拭きが見えている状態。

私は戸惑いながらも、

「すみません、私もこれしか持っていないので全部は無理です。何枚かならお渡しできますが」

と伝えました。