株を買ったはいいものの、結局いつ売ればいいのかわからない。株式投資をする人なら常につきまとう悩みです。株で稼いでいる人は、「売り時」をどう判断しているのでしょうか？ 「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」――そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、「売り判断のポイント」を紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

売りが下手で大損してしまう人の典型的なパターン

「もう少し待てば戻るかもしれない」という迷いから、判断を先送りし、気づけば損失が膨らんでいる。「もっと早く売っておけば」と後悔する。多くの個人投資家が陥る典型的な大損のパターンです。

株式投資で難しいのは、「何を買うか」よりも「いつ売るか」です。資産を増やし続ける人は、この「売り」の判断が巧みです。

チャートを使った売買判断で重要なのが、窪田真之氏が繰り返し強調する「崩れた形は早めに切る」という鉄則です。

小さな傷のうちに処置すれば軽傷で済みますが、放置するほど傷口は広がり、深くなっていきます。

「そのうち戻るだろう」という期待は、往々にして楽観的すぎます。資産を大きく伸ばしている投資家ほど判断が早く、ネガティブな変化を察知した時点で、利確か損切りかに関わらず、迷わず売却してしまうのです。

どっちの株を売る？

例えば、次のケースを想像してください。

あなたは、A社とB社の2社の株を両方とも1,300円で買って保有しています。

直近で、A社は1,250円付近まで急落し、B社は1,450円付近まで急騰しています。

どちらかの株を売るとしたら、どちらを売ればよいでしょうか？

損切りが先？ 利確が先？

多くの個人投資家は、「B社を利確し、A社を持ち続けよう」と考えます。

しかしチャートを使ったトレードで勝とうとするなら、正しい判断は逆だと窪田さんは言います。このようなケースでは、A社を損切りし、B社を利確せずに持ち続けるべきなのです。

A社のチャートでは売買高が急増して、株価が急落しています。多くの投資家がA社株に見切りをつけて、売り急いでいる状況です。

おそらく何らかの悪材料が出ているのでしょう。このまま人気が低下しているA社の株を持ち続ければ、さらなる株価下落に巻き込まれる可能性が高いです。

一方で、B社は、株価と売買高がともに伸びています。投資家たちが「欲しい」と思って買っている状況です。ここで手放すと、上昇トレンドの波に乗り損ねてしまうのです。

チャートを使ったトレードが上手い投資家ほど、利益が出ている株を持ち続けて、下がっている株はすぐに切ります。このシンプルな行動が、資産を増やせる人と、資産を減らす人を分ける最大のポイントです。

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