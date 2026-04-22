チェルシーOBである元イングランド代表DFギャリー・ケーヒル氏は古巣を痛烈に批判した。



今節のブライトン戦に0-3で敗れたチェルシー。現在プレミアリーグでは5連敗中で、さらにその間ノーゴールとシーズン終盤でチェルシーは大きく調子を落としている。



そんななか、ケーヒル氏はブライトン戦の後、後輩たちを痛烈に批判。ブライトンとの大事な一戦で選手たちは簡単に諦めたようだったと英『Sky Sports』にて話した。



「以前も言ったが、あれは極めて重要な試合であり、絶対に勝たなければならない試合だった。しかし彼らは完全に圧倒されてしまった。この試合から得られるポジティブな要素は何もない」



