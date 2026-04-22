4月22日（水）に放送された『徹子の部屋』に辻希美が出演し、家族とのエピソードを語った。

【映像】辻希美、「辻家」の女性が持つ驚きの共通点を告白！祖母・母・姉も…「辻家では珍しくない」

現在38歳の辻は、20歳のときに7歳上の俳優・杉浦太陽と結婚し、すぐに長女を出産。その後3人の男の子に恵まれ、昨年8月に誕生したのが18年ぶりとなる女の子だった。

5人目の妊娠については自然妊娠が難しく、妊活を経て授かったそう。出産時には子どもたちや両親など、総勢13名に見守られながらの立ち会い出産となったエピソードを明かした。

芸能界デビューも果たした長女・希空について話が及ぶと、辻は「お菓子作りが好きで、私が教えたわけじゃないんですけど、独学で（作ってくれる）」とその成長に目を細める。2人のツーショット写真を見た黒柳徹子は、あまりのそっくりさに「誰が誰だか全然わからないわね（笑）。ほとんど姉妹だもんね」と驚きの声を上げた。

また、そんな辻家の女性たちには、偶然にも“不思議な共通点”があるという。

黒柳から「あなたが20歳で（長女を）お産みになったのはびっくりしたんだけど、そんなことは辻家では珍しくなくて、おばあ様、お母さま、お姉さま、みんな20歳でお産みになっているんだって？」と尋ねられると、辻は「そうなんです。みんな20歳だった」と告白した。

「娘が今18歳で、あと2年後に、もしかしたら私もおばあちゃんになるのかな」と笑いながら明かし、スタジオを和ませた。