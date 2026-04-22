エヴァの世界観「施設全体を使って没入体験」ハウステンボスに新アトラクション誕生《長崎》
佐世保市のハウステンボスに、迫力と興奮の新たなアトラクションが誕生します。
（歌手 高橋洋子さん）
「迎撃要塞都市、ハウステンボス始動！」
22日にオープニングセレモニーが行われたのは、人気アニメ「エヴァンゲリオン」の世界観を楽しめる新アトラクションです。
24日(金)から、ハウステンボスに訪れた人を “興奮の異世界” へいざないます。
（寺田 美穂アナウンサー）
「エヴァンゲリオンをテーマにしたアトラクションがオープンするということで、一足早く体験してきます！」
ハウステンボスに登場したのは、シリーズ30周年を迎えた人気アニメ「エヴァンゲリオン」の世界観を表現したライドアトラクション。
その名も「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」。
ストーリーは、ハウステンボスを舞台にした完全オリジナルです。
ゲスト(体験者)は、特務機関「NERV」佐世保支部の臨時職員としてバッテリーの輸送任務に就きますが、突如、激闘に巻き込まれていきます。
（寺田アナウンサー）
「すごい！本当に空を飛んでいるみたい」
巨大なドーム型のLEDスクリーンには、超高精細の8K映像を投影。
それにシンクロしたライドモーションで、臨場感たっぷりの没入体験を味わえます。
（寺田アナウンサー）
「無事に任務完了です！臨場感がすごい」
さらに 興奮は、ライドだけではありません。
（寺田アナウンサー）
「アニメの世界観が、なんとグルメにも取り入れられています」
アニメに登場するキャラクターをモチーフにした、ハウステンボスでしか味わえない特別コラボメニューも新登場。
「エヴァの世界」にたっぷり浸ることができます。
（ハウステンボス 髙村 耕太郎 社長）
「ハウステンボス、佐世保だからこそできる表現をすることで、ここで(ハウステンボスで)やる意味が出せる」
ハウステンボスの成長戦略第3弾として企画した今回のアトラクションに、髙村 耕太郎社長も自信をのぞかせています。
（ハウステンボス 髙村 耕太郎 社長）
「ハウステンボス全体を使って、エヴァンゲリオンが体験ができる。非常にほかと比べても、高いレベルのものができている」
「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、24日(金)にオープン。
アトラクションに優先的に乗ることができる「エクスプレスパス」も、販売しているということです。