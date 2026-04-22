佐世保市のハウステンボスに、迫力と興奮の新たなアトラクションが誕生します。

（歌手 高橋洋子さん）

「迎撃要塞都市、ハウステンボス始動！」

22日にオープニングセレモニーが行われたのは、人気アニメ「エヴァンゲリオン」の世界観を楽しめる新アトラクションです。

24日(金)から、ハウステンボスに訪れた人を “興奮の異世界” へいざないます。

（寺田 美穂アナウンサー）

「エヴァンゲリオンをテーマにしたアトラクションがオープンするということで、一足早く体験してきます！」

ハウステンボスに登場したのは、シリーズ30周年を迎えた人気アニメ「エヴァンゲリオン」の世界観を表現したライドアトラクション。

その名も「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」。

ストーリーは、ハウステンボスを舞台にした完全オリジナルです。

ゲスト(体験者)は、特務機関「NERV」佐世保支部の臨時職員としてバッテリーの輸送任務に就きますが、突如、激闘に巻き込まれていきます。

（寺田アナウンサー）

「すごい！本当に空を飛んでいるみたい」

巨大なドーム型のLEDスクリーンには、超高精細の8K映像を投影。

それにシンクロしたライドモーションで、臨場感たっぷりの没入体験を味わえます。

（寺田アナウンサー）

「無事に任務完了です！臨場感がすごい」

さらに 興奮は、ライドだけではありません。

（寺田アナウンサー）

「アニメの世界観が、なんとグルメにも取り入れられています」

アニメに登場するキャラクターをモチーフにした、ハウステンボスでしか味わえない特別コラボメニューも新登場。

「エヴァの世界」にたっぷり浸ることができます。

（ハウステンボス 髙村 耕太郎 社長）

「ハウステンボス、佐世保だからこそできる表現をすることで、ここで(ハウステンボスで)やる意味が出せる」

ハウステンボスの成長戦略第3弾として企画した今回のアトラクションに、髙村 耕太郎社長も自信をのぞかせています。

（ハウステンボス 髙村 耕太郎 社長）

「ハウステンボス全体を使って、エヴァンゲリオンが体験ができる。非常にほかと比べても、高いレベルのものができている」

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、24日(金)にオープン。

アトラクションに優先的に乗ることができる「エクスプレスパス」も、販売しているということです。