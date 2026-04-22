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料理YouTubeチャンネル「ゆるりとズボラ飯」が、「ボタン押すだけ！炊飯器プルドポーク 本場の味を再現ver.」と題した動画を公開しました。炊飯器のボタンを押して放置するだけで、本格的なアメリカ料理「プルドポーク」が完成するという驚きの時短レシピを紹介しています。



動画では、500gの大きな豚肩ロースのブロック肉を使用します。味が染み込みやすくなるよう、フォークで両面にたっぷりと穴を開けるのがポイントです。炊飯器の内釜に肉を入れ、パプリカパウダーやクミンなど数種類のスパイスを直接すり込んでいきます。液体調味料は別で混ぜてから加えますが、「粉感を残すために肉に当たらないように流し入れます」とコツを伝授。普通炊飯の後、さらに早炊きモードで炊き、そこから4時間保温するというこだわりの工程で、肉を徹底的に柔らかく仕上げます。



保温が終わった肉は、手で簡単にほぐれるほどホロホロの仕上がりに。たっぷりとお好みの量の「追いBBQソース」をかけ、同時進行で作っておいた爽やかなコールスローとともにバンズに挟めば、専門店顔負けの本格バーガーの完成です。



休日のランチや、人が集まる日の特別メニューにもぴったりの一品。炊飯器任せで手軽にできる本場の味を、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。（炊飯器によって向き不向きがあるため、調理の際は説明書を読んで自己責任でお願いします）



◇レシピ

［材料］

◆プルドポーク

・豚肩ロースブロック 500g

・パプリカパウダー 大さじ1.5

・胡椒 大さじ1弱

・ガーリックパウダー 小さじ1

・クミン 小さじ1/2

・塩 小さじ1弱

・三温糖 大さじ1.5

・リンゴ酢 大さじ1.5

・BBQソース お好みの量

・りんごジュース 70ml



◆コールスロー

・カットキャベツ 1袋(150g程度)

・マヨネーズ 大さじ3

・ヨーグルト 大さじ3

・リンゴ酢 大さじ1

・砂糖 小さじ1

・塩胡椒 少々



［作り方］

1. 豚肩ロースブロックの両面にフォークで全体に穴を開け、炊飯器の内釜に入れる。

2. パプリカパウダー、胡椒、ガーリックパウダー、クミン、塩、三温糖を加え、肉にしっかりとすり込む。

3. 別の容器でリンゴ酢（大さじ1.5）、BBQソース（大さじ1.5）、りんごジュースを混ぜ合わせる。

4. 炊飯器に3の液体を肉に当たらないように流し入れ、普通炊飯する。

5. 炊けたら早炊きモードで再度炊飯する（水分が完全に無い場合は水を30～50ml足す）。

6. 炊けたら保温モードにし、4時間放置する。

7. 保温している間に、ボウルにカットキャベツ、マヨネーズ、水気を切ったヨーグルト、リンゴ酢（大さじ1）、砂糖、塩胡椒を混ぜ合わせてコールスローを作る。

8. 4時間保温した肉を取り出し、手やフォークで細かくほぐす。

9. ほぐした肉にお好みの量のBBQソースをかけて和える。バンズに肉とコールスローを挟んで完成。