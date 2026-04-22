50代で貯金200万円です。50代から老後資金を増やせる現実的な方法を教えてください。

支出の見直しで資産を増やす土台を作る

資産を増やすうえで最初に取り組みたいのが、支出の見直しです。収入を増やすよりもすぐに効果が出やすく、お金を残せる方法だからです。特に50代は、子どもの教育費が落ち着き始めるため、家計を見直すよいタイミングになります。

例えば、スマートフォンの料金やサブスクサービス、保険の内容を見直すだけでも、毎月数千円の節約になることがあります。月1万円削減できれば、年間12万円、10年間で120万円の差になります。大きな努力をしなくても、固定費の見直しだけでこれだけの効果が出る可能性があります。

節約は地味に感じるかもしれませんが、資産を増やす土台作りの基本です。まずは家計の現状を把握し、無理のない範囲で改善できる部分から手をつけていきましょう。



無理のない範囲で収入を少しずつ増やす

支出を見直したうえで、収入を増やすことも重要です。ただし、50代から急激に収入を増やすのは現実的ではないため、「少しずつ増やす」意識が大切です。

例えば、本業の勤務時間を少し増やしたり、経験を活かした副業に取り組んだりといった方法があります。月3万円収入が増えれば年間36万円になり、これを5年間続けるだけでも180万円の上乗せになります。

ただし、体力や生活のバランスを崩すと長続きしないため、無理のない範囲で取り組むことがポイントです。継続できる働き方を選ぶことが、結果的に大きな差につながります。



少額からの資産運用で効率よく増やす

預金の金利だけではお金はほとんど増えないため、資産運用を取り入れることも検討したいところです。特に新NISA「つみたて投資枠」などの制度を活用すれば、投資で得た利益は非課税になるといった税制優遇を受けることができます。

例えば、毎月1万円を年利3％で運用できた場合、10年間で140万円程度になる可能性があります。元本割れのリスクはありますが、長期間にわたって積み立てることでリスクを分散しやすくなります。

重要なのは、一度に大きな金額を投資するのではなく、生活に影響の出ない範囲でコツコツと続けることです。知識がない状態で始めるのが不安な場合は、金融機関の相談窓口などを活用するのも一つの方法です。



今からでも遅くない、できることを積み重ねることが重要

50代からの資産形成では、「短期間で大きく増やす」ことよりも、「現実的に続けられることを積み重ねる」ことが重要です。支出の見直し、収入の確保、資産運用を組み合わせることで、着実に老後資金を増やすことができます。

また、公的年金の見込み額を確認し、どの程度の資金が必要になるのかを把握することも大切です。目標が明確になれば、行動にも変化が見えてきます。

50代からでも、適切な対策を講じれば老後の不安を軽減することは十分可能です。焦って大きなリスクを取るのではなく、自分に合った方法を選び、一歩ずつ積み重ねていくことが、安心できる将来につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー