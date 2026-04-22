Amazonは、『Echo Dot NBA公式認定エディション』の日本における販売を開始した。価格は10,980円（税込）で、Amazon.co.jpにて4月22日より販売および出荷を開始する。

【画像あり】NBAやレイカーズ、ブルズなど全6種類がラインナップ

本製品は、NBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカーだ。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインが用意されている。

「アレクサ、NBAの試合予定を教えて」「アレクサ、NBAの試合結果を教えて」とAlexaに話しかけることで、NBAの試合予定や結果を手軽に確認できる。

また、対応するFire TVシリーズと『Echo Dot』2台を組み合わせることで、ホームシアター環境を構築し、Prime Videoでチームの試合を視聴することも可能だ。

あわせて、Amazonがプレゼンティングパートナーを務める「NBA House Japan 2026 Presented by Prime」の会場に展示される。会場で実施される3on3やダンクコンテストの優勝チームには、総額100万円のAmazonギフト券とあわせて『Echo Dot NBA公式認定エディション』がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）