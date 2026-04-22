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なぜ5年だけでここまで差がつくのか？短期間の積立でも資産に大きな差がつく本当の理由を解説します！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「なぜ5年だけでここまで差がつくのか？短期間の積立でも資産に大きな差がつく本当の理由を解説します！」と題した動画を公開した。動画では、月10万円を5年間積み立てるだけで老後資金が十分に確保できる理由と、物価上昇を踏まえた現実的な資産運用シミュレーションが解説されている。



鳥海氏はまず、「投資した方が良いのは分かっているが、多くの金額を長期間運用できない」と悩む層に対し、月10万円を5年間頑張るだけで老後資金は十分になると語る。一般的なシミュレーションでは、月10万円を5年間、年利5％で運用して681万円にし、その後5年間運用を続けて869万円を作る計算がよく用いられる。これを30年間に分けて切り崩すと毎月4万6,000円が受け取れるが、鳥海氏は「物価上昇が考えられていない」と警鐘を鳴らした。



仮に毎月20万円の生活費が毎年3％ずつ上昇した場合、30年後には49万円に膨れ上がる。一方で年金は物価上昇率ほど上がらないため、毎月26万円が不足する事態に陥り、4万6,000円の追加収入では「意味がない」と指摘する。



そこで鳥海氏は、S&P500の過去の実データに基づくシミュレーションを提示した。過去10年間の年換算リターンである18.9％を適用すると、600万円の元本は65歳時点で960万円、70歳時点で2,200万円に達する。さらに、その後の30年間を過去30年間のリターンである11.5％で運用しながら切り崩すと、毎月21万7,000円を受け取ることができ、トータルの受取額は7,800万円にもなるという。



一方で、リターンが1％変わるだけで30年間で500万円以上の差が生じることや、物価や年金の変動リスクも存在することから、鳥海氏は「この結果を鵜呑みにするのは危険」と補足する。悲観的になりすぎる必要はないが安心しすぎるのも危険であるとし、「少ない投資額でも意味はある。今、できることをやること」と、少額からでも投資を始める重要性を強調して動画を締めくくった。