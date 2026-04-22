今季ファームでは15試合で打率.298、3本塁打

■巨人 ー 中日（22日・前橋）

巨人は22日、前橋・敷島球場で中日戦に臨む。試合開始約1時間前に両チームのスタメンが発表されると、巨人の3番にファンの視線が集中した。「めっちゃ期待してる」「頼んだ！」と反響が寄せられている。

「1番・中堅」に佐々木俊輔外野手、「2番・左翼」にトレイ・キャベッジ外野手が座り、「3番・遊撃」で先発するのが、20歳の石塚裕惺内野手だった。21日の同カードで1軍に昇格したばかりの逸材は5回に代打で登場。今季初打席は遊ゴロに倒れた。

もっとも、打撃の状態はかなり上がっている。この日はファーム・リーグの西武戦に「3番・遊撃」で先発し、初回1死一塁でバックスクリーンに飛び込む今季3号を放っていた。2軍では計15試合に出場し、打率.298、3本塁打、長打率.511、OPS.900をマークしている。

花咲徳栄高から2024年ドラフト1位指名で巨人に入団。プロ1年目は2軍で55試合に出場して打率.327、3本塁打を残し、シーズン終盤には1軍にも昇格。プロ初安打も記録している。早くもスタメン、しかも中軸を任されたことにファンも大興奮だ。「3番ショート石塚キターーー」「神スタメン」「石塚裕惺3番ショートで神」「!?!?」「めっちゃ熱い」「頼みます！」「めっちゃ期待してる」などとボルテージが上昇している。（Full-Count編集部）