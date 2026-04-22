日本スケート連盟は２２日、都内で２０２５―２６シーズンの優秀選手表彰祝賀会を開催。ミラノ・コルティナ五輪（２月）のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、年間最優秀に相当するＪＯＣ杯（日本オリンピック委員会）を２年連続で受賞した。また、東京運動記者クラブ・スケート分科会が選出する「スケーター・オブ・ザ・イヤー」にも選出。３度目の受賞は、羽生結弦さん（１４、１６、１８年）に並ぶ最多となった。

三浦は「素敵な賞を頂くことができました。本当に、ありがとうございました」、木原は「本日このような賞をいただくことができ、本当に心からうれしく思います。改めてたくさんの方々に支えていただき、今自分たちがこの場にいれるということを感じました。本当にありがとうございました」とコメントした。

三浦、木原組は「りくりゅう」として臨んだ２度目の五輪で、団体からショートプログラム（ＳＰ）、フリーに出場。日本の２大会連続銀メダル獲得に貢献した。個人では、ＳＰ５位と出遅れながらフリー「グラディエーター」で、６・９０点差を巻き返し。五輪史上最大の逆転劇で、頂点に立った。列島は「りくりゅう」フィーバーに沸き、所属の木下グループからはそれぞれ２０００万円の報奨金が贈られるなど、注目を集めた。今月、大阪と東京で行われたアイスショー「スターズ・オン・アイス」のがい旋公演は、追加公演が発表されるほどだった。

五輪後、共に進退を明らかにしていなかった「りくりゅう」だが、１７日にそろって現役引退を表明。ＳＮＳ上で「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません」とコメントした。当日は天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席し、晴れ姿を披露。木原は「陛下に、今の気持ちを正直にお話しさせていただきたいという思いがあった」と、胸中を語っていた。

今後は引退会見が開かれる見込みで、２５日には東京・日本橋での五輪応援感謝パレードに出席。５月にはアイスショー「ブルーム・オン・アイス」（１・２日、兵庫・尼崎スポーツの森）に出演予定で、兵庫県出身の三浦にとっては地元がい旋公演となる。かねて２人での指導者への道を志していた「りくりゅう」。３度目の勲章を手に、新たな道へ進む。

◆三浦 璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県生まれ。２４歳。大阪・向陽台高から中京大卒。スケートは５歳から。１５―１６年シーズンからペアに転向し、市橋翔哉と組み、１９年８月に木原龍一と新ペアを結成。幼少期に空手経験があり、得意技は回し蹴り。趣味はアニメ観賞。１４６センチ。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県生まれ。３３歳。中京大卒。４歳からスケートを始め、シングルで２０１１年世界ジュニア男子代表。１３―１４年シーズンからペア転向。五輪は高橋成美と組んで１４年ソチ、須崎海羽と１８年平昌、三浦璃来と２２年北京、２６年ミラノ・コルティナに出場。趣味は野球、サッカー。１７４センチ。